Рада засудила графіті й побиті двері офісу Зеленського: насильство, свастика і наруга

30 березня 2021, 15:21 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, Watchers.Media / Герман Крігер

Верховна Рада на спеціальному позачерговому засіданні у вівторок засудила протестну акцію на підтримку Сергія Стерненка, яка відбулася під Офісом президента 20 березня. Тоді будівлю обмалювали, а її двері - пошкодили. Також підпалили табличку "Президент України", а зранку на стіні знайшли намальовану "свастику".

За цю постанову проголосували 237 депутатів.

Голова СБУ Іван Баканов у Раді нагадав про те, що російські спецслужби слідкують за всіма протестами в Україні.

А голова Нацполіції Ігор Клименко заявив про сімох людей, яким висловили підозру за ті події. А також заявив про те, що поліція встановила, хто саме намалював свастику на будинку Офісу президента.

Що говорять у СБУ і поліції

Автор фото, Olexandra Matviychuk Підпис до фото, У СБУ кажуть, що Росія слідкує за всям протестами в Україні, а у поліції заявили, що встановили того, хто намалював свастику на Офісі президента

Голова СБУ Іван Баканов, виступаючи у Верховній Раді щодо цього питання, нагадав про зовнішні загрози: "Ми маємо достатньо інформації, що спецслужби РФ слідкують за всіма протестними акціями в Україні".

Він додав що не хоче стверджувати, "ніби за цією акцією стоять російські спецслужби, але "РФ намагається скористатися будь-яким приводом, щоб використовувати на свою користь".

"Розхитувати протести - один з їхніх методів", - додав голова СБУ і закликав задуматися над наслідками протестів.

А голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що "акцію ретельно запланували" і розповів про групи "чоловіків міцної статури". На його думку, вони могли взяти участь у бійках з поліцією, якщо б такі сталися.

"Ми могли втрутитися швидко. Але було рішення не потрапити на гачок маніпуляцій", - додав головний поліцейський.

Він згадав також про "скінхедівські написи", розбиті шибки та іншу шкоду, що була після акції.

Поліція порушила провадження за чотирма статтями: групове хуліганство, умисне знищення майна, наруга над державними символами і використання символіки нацистського режиму.

Ігор Клименко також розповів, що поліція встановила особу, яка намалювала свастику на ОП, але її ім'я поки що не розкриватимуть, поки йдуть всі слідчі дії.

Він також визнав, що свастика з'явилась після завершення акції - о 23.35, а сам протест закінчився близько 21 години.

Сімом особам повідомили про підозру за події 20 березня.

"Запалили вату": Бужанський проти Юрчишина

Автор фото, "Слуга народу" Підпис до фото, Максим Бужанськй

На початку обговорення цього питання виступив депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

"Ми поважаємо право на мирний протест. Але не нормально, коли, вдаючи демократію, вчиняють вандалізм", - заявив він.

Бужанський також звинуватив інших депутатів у співучасті у тих подіях. Зокрема депутата від "Голосу" Ярослава Юрчишина, який "спостерігав, як підпалюють табличку президента".

"Єдина ціль - спровокувати поліцію і Нацгврадію на жорстке протистояння, а потім демонструвати картинку розбитих голів", - вважає Максим Бужанський. І додав, що це "це не дрібний випадок, а принцип".

"Якщо мої дії так запалили вату, то це, напевно, правильно", - відповів на це Ярослав Юрчишин.

Постанова

Депутати заявили, що вважають "насильством та наругою над державними символами" "спроби підміни цивілізованого виявлення незгоди" з владою.

Таке насильство, за їхніми словами, послаблює українську демократію.

У своїй постанові депутати також закликали МВС, СБУ і ДБР провести швидке і неупереджене розслідування тих подій.

Зокрема встановити, чи були причетні до організації цих протестів якісь політичні партії чи політики.

А Державне управління справами має надати інформацію про суму збитків та вартість ремонту і реставрації.

Постанову ініціювали 130 депутатів від пропрезидентської партії "Слуга народу".

Раніше в Офісі президента та МВС "замовником" акції" називали Петра Порошенка та пов'язані з ним політичні структури. У п'ятого президента такі закиди відкидали.

Порушені справи

Автор фото, Watchers.Media / Герман Крігер Підпис до фото, Лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов - один з організаторів акції. Наступну планують у першій половині квітня

Акція на підтримку Сергія Стерненка та судової реформи біля Офісу президента відбулася ввечері 20 березня за участі більше тисячі людей.

Активісти розмалювали будівлю офісу глави держави, розбили два вікна у вхідних дверях, запустили салют та пошкодили табличку "Президент України" вогнем (при цьому герб країни, як наполягають учасники, не обпалювали).

Поліція не втручалася: як потім там пояснили, це зробили свідомо, щоб уникнути сутичок.

Але одразу після акції затримали ветерана та письменника Влада Сорда, якого звинуватили у розбитті вікон.

Тепер його судять за обтяженою статтею про хуліганство, за якою йому загрожує до семи років в'язниці. Чоловіка відпустили під домашній арешт.

Також поліція відкрила провадження проти ще близько десяти активістів, зокрема Сергія Філімонова, Романа Ратушного, Олексія Білковського та Євгена Строканя.

Загалом учасникам інкримінують статті про хуліганство, "умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або яке заподіяло шкоду в особливо великих розмірах" (ця стаття, поміж іншого, дає поліції більше можливостей негласних слідчих дій, наприклад, вести прослуховування протягом двох років), а також порушення порядку використання піротехніки.

Максимальний строк за цими статтями - до десяти років.

Усім їм обирають запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Речниця президента Юлія Мендель заявила, що пошкоджені двері ОП відреставрують, а не замініять, адже це дешевше. Вона також заперечила інформацію про те, ніби двері стануть експонатом виставки і двері викуплять для цього за ціною нових. Водночас ці ж двері вже встигли побувати елементом студії програми "Право на владу" каналу "1+1"

Самі ж організатори акції наполягають, що це - останній аргумент суспільства під час сумнівних судових вироків.

"У нас не залишається жодних інших інструментів, окрім вулиці", - розповів у коментарі BBC News Україна один з організаторів акцій, волонтер Роман Сініцин.

Організатори також заперечують причетність до їхніх акцій Петра Порошенка.

Наступна акція запланована на день розгляду апеляції на вирок Сергію Стерненку. Вона також пройде біля Офісу президента в столиці.

Орієнтовно це станеться на початку квітня.