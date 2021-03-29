Ever Given нарешті повністю зняли з мілини

1 година тому

Автор фото, EPA

Контейнеровоз Ever Given, який перекрив рух Суецьким каналом, вже зняли з мілини. Це підтвердила влада Єгипту.

Наразі не до кінця зрозуміло, як скоро можна буде повністю відновити рух суден каналом.

Очікується, що на це може піти кілька днів.

400-метровий контейнеровоз застряг посеред Суецького каналу ще 23 березня.

На те, коли його вдасться звільнити, чекали понад 370 інших суден.

Компанія-власник судна повідомляла, що Ever Given нібито потрапив на мілину через сильний порив вітру.

Також лунають припущення, що до інциденту могли призвести технічні чи людські помилки.

Розслідування причин інциденту триває.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, за оцінками, через нього проходить приблизно 12% світової торгівлі, тож кожна година простою кораблів обходилася у величезні суми. Чимало кораблів вирішили не чекати розблокування Ever Given, а розвернулися, аби доставити вантаж іншими - хоча й довшими - маршрутами.

Востаннє подібний інцидент в Суецькому каналі стався у 2017 році, коли через технічні проблеми на мілину сів японський контейнеровоз.

Тоді, щоправда, єгиптянам вдалося відновити судноплавство за кілька годин.