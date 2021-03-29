Ексголову правління "Приватбанку" Дубілета оголосили в розшук

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Колишнього голову правління "Приватбанку" Олександра Дубілета оголосили в розшук. Інформацію про це BBC News Україна підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У чому звинувачують

Раніше самому Дубілету та ще кільком експрацівникам "Приватбанку" - його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій - оголосили підозру в розтраті 8,2 млрд гривень.

Правоохоронці пояснювали, що перед націоналізацією "Приватбанку" у 2016 році його топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над активами і нібито "ухвалили рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком за рахунок коштів цього ж банку".

Автор фото, Unian

Технічно, пояснювала генпрокурорка Ірина Венедіктова, підозрювані змінили боржника за виплатами, і таким чином змогли вивести з "Приватбанку" близько 8,2 млрд гривень.

"Слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", - заявляла Ірина Венедіктова.

Не єдина справа

Окрім цієї схеми правоохоронці також розслідують і інший епізод незаконної діяльності з боку топменеджменту "Приватбанку".

За ним проходять колишній голова правління "ПриватБанку", його перший заступник і керівниця одного з підрозділів.

Нібито у 2016 році, за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним, вони коштом банку виплатили майже 137 мільйонів гривень на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "Приватбанку".

Правоохоронці напряму не називали імен підозрюваних у цій справі, проте низка ЗМІ з посиланням на джерела писали, що йдеться про того ж таки Олександра Дубілета і його заступника Олександра Яценка.

22 лютого Яценка затримали в Борисполі, коли він хотів залишити межі України.

"Приватбанк" перейшов у власність держави у грудні 2016 року - після того, як з'ясувалося, що кредити, які банк видавав юридичним особам, використовували для придбання активів та фінансування бізнесу самих його акціонерів та пов'язаних із ними осіб.

Компанія Kroll, яка проводила аудит діяльності "Приватбанку", дійшла висновку, що його колишні менеджери вивели понад 5,5 мільярдів доларів.

Ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський неодноразово критикував націоналізацію, називаючи її незаконною.