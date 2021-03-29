Фармкомпанію визнали винною у ненавмисних убивствах через таблетки для схуднення

57 хвилин(и) тому

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Французьку фармкомпанію Servier визнали винною у ненавмисних убивствах людей через таблетки для схуднення.

Препарат Mediator, про який йдеться, розробили для людей з діабетом і надмірною вагою.

Його продавали упродовж 33 років, аж поки у 2009 році не вилучили з продажу, коли з'ясувалося, що він може призвести до проблем із серцем.

За весь час Mediator прописали приблизно п'ятьом мільйонам пацієнтів. І вважається, що сотні людей померли саме через вживання цих ліків.

Компанія Servier, яка є одним із найбільших виробників ліків у Франції, заперечувала, що знала про побічні ефекти таблеток для схуднення.

Попри це у понеділок суд наклав на виробника штраф у розмірі 3,2 мільйона євро.

"Хоча їм було відомо про потенційні ризики упродовж багатьох років… вони не вжили необхідних заходів", - сказала суддя Сільві Доні.

Окрім того, колишнього керівника компанії засудили до чотирьох років ув'язнення умовно.

На початку 2000-х таблетки Mediator заборонили одразу в кількох європейських країнах, зокрема в Італії та Іспанії.

Водночас у Франції їхній продаж не припинявся аж до 2009-го.

Одне з досліджень дійшло висновку, що 500 смертей, які сталися в період з 1976 по 2009 рік, можуть бути пов'язані з вживанням Mediator.

Автори іншого дослідження заявили про ще більшу кількість можливих смертей - 2 тисячі.