"Скучили за мною?" Трамп завітав на весілля, де розкритикував Байдена

1 година тому

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Дональд Трамп з'явився на весіллі на курорті Мар-а-Лаго у Флориді цими вихідними, де виступив із критикою Джо Байдена, Китаю та Ірану.

Попередній президент заволодів мікрофоном на церемонії й дуже швидко перейшов до політики.

Він згадав ситуацію на кордоні з Мексикою та знову порушив питання щодо президентських виборів у листопаді, які він програв.

"Вже скучили за мною?" - запитав він під схвальні вигуки натовпу.

"Я отримую багато повідомлень про кордон, про Китай, про Іран", - говорить пан Трамп у відео, яке поширив розважальний вебсайт TMZ.

"Ми були готові укласти угоду, вони були готові на все, вони б усе зробили. А цей хлопець (Байден - Ред.) приходить і скасовує санкції, а потім каже, що тепер ми хочемо домовлятися", - сказав він.

Президент Байден не скасовував санкцій проти Ірану.

У лютому Білий дім Байдена відкликав вимогу адміністрації Трампа про те, щоб Рада Безпеки ООН вводила міжнародні санкції проти Ірану за порушення ядерної угоди.

Потім пан Трамп накинувся на адміністрацію Байдена через ситуацію на південному кордоні з Мексикою. Після приходу пана Байдена кількість людей, які туди прибувають, зросла. Серед них - сотні неповнолітніх без супроводу, яких утримують в ізоляторах для мігрантів.

"Ситуація на кордоні погана. Найгірша, ніж будь-коли, - сказав пан Трамп. - Те, що відбувається з дітьми, вони живуть у злиднях. Такого життя ще ніхто не бачив. Ніколи нічого подібного не було".

За адміністрації Трампа тисячі сімей мігрантів були розлучені з дітьми з 2017 по 2018 рік.

Потім він згадав свій нещодавній програш на виборах президенту Байдену, який пан Трамп оскаржував.

"Вони сказали, пане, наберіть 66 мільйонів голосів, і вибори завершаться. Я набрав 75 мільйонів голосів, і ви бачили, що сталося", - сказав він.

Пан Байден набрав понад 80 мільйонів голосів.

Нарешті під кінець пан Трамп виголосив тост за "чудову і красиву пару", Джона та Меган Арріго.

Пан Трамп не вперше з'являється на весіллях своїх прихильників.

У 2019 році тодішній президент виступив на святкуванні у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, де змусив наречених та гостей скандувати: "США! США!"