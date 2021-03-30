Кросівки з людською кров'ю: Nike судиться через "взуття Сатани"

1 година тому

Автор фото, MSCHF

Nike подає позов до бруклінського артколективу MSCHF через суперечливу пару "взуття Сатани", яка містить краплю справжньої людської крові у підошвах.

Кросівки вартістю 1018 доларів, на яких є перевернутий хрест, пентаграма та слова "Лука 10:18", виготовили з модифікованих Nike Air Max 97s.

MSCHF випустив 666 пар взуття у співпраці з репером Lil Nas X у понеділок і повідомив, що вони були розпродані менш ніж за хвилину.

Nike заявляє про порушення прав на торгову марку.

Чорно-червоні кросівки випустили у понеділок, що збіглося із запуском останньої пісні Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name), яка дебютувала на YouTube минулої п'ятниці.

У музичному відео репер зісковзує по жердині з раю до пекла, одягнений у пару таких кросівок.

Такий образ та взуття відсилають до біблійного вірша Луки 10:18 - "І Він сказав їм: "Я бачив, як Сатана падав, як блискавка з неба".

Кожен черевик має фірмову амортизуючу підошву Nike, що містить 60 кубічних сантиметрів червоного чорнила та одну краплю людської крові, узятої у членів артколективу.

У заяві до окружного суду США у східному окрузі Нью-Йорка провідний виробник спортивного взуття зазначає, що не схвалює та не санкціонує "взуття Сатани".

Автор фото, MSCHF

Nike просить суд заборонити MSCHF продавати взуття та використовувати знаменитий фірмовий логотип компанії.

"MSCHF та їхнє несанкціоноване "взуття Сатани", можуть спричинити плутанину та створити помилкову асоціацію між продуктами MSCHF та Nike", - йдеться у позові спортивного гіганта.

"Насправді вже є дані про значну плутанину на ринку, зокрема заклики бойкотувати Nike у відповідь на запуск "взуття Сатани" через помилкову думку, що Nike дозволила або схвалила цей продукт", - додає компанія.

Деякі консерватори, зокрема губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем, образились на суперечливий дизайн взуття та розкритикували Lil Nas X та MSCHF у Twitter.

Lil Nas X відповів губернаторці та іншим критикам у Twitter, а в понеділок у відповідь на новини про позов Nike опублікував у своєму профілі кілька мемів.