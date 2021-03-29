Суецький канал розблокували, сотні загиблих у М'янмі, побічні ефекти вакцин. Теленовини ВВС

29 березня 2021, 18:17 GMT Оновлено: 55 хвилин(и) тому

У випуску 29 березня:

Суецький канал вільний для проходу. У ньому вдалося зрушити з місця судно Ever Given, через яке утворився затор.

Сотні загиблих цивільних у М'янмі. Військові розстрілюють не лише учасників акцій протесту, а і простих перехожих. Серед загиблих є діти.

Побічні ефекти від вакцинації. Що відбувається з організмом після щеплення від коронавірусу.

На роботу - на велосипеді, але педалі крутити не треба. Безпечний і комфортний транспорт у час локдауну.

І сотні тисяч на доброчинність. Хлопчик понад рік ночує в наметі і збирає пожертви для хоспісу.

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