Суецький канал розблокували, сотні загиблих у М'янмі, побічні ефекти вакцин. Теленовини ВВС
У випуску 29 березня:
- Суецький канал вільний для проходу. У ньому вдалося зрушити з місця судно Ever Given, через яке утворився затор.
- Сотні загиблих цивільних у М'янмі. Військові розстрілюють не лише учасників акцій протесту, а і простих перехожих. Серед загиблих є діти.
- Побічні ефекти від вакцинації. Що відбувається з організмом після щеплення від коронавірусу.
- На роботу - на велосипеді, але педалі крутити не треба. Безпечний і комфортний транспорт у час локдауну.
- І сотні тисяч на доброчинність. Хлопчик понад рік ночує в наметі і збирає пожертви для хоспісу.
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