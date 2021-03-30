Італійського мафіозі упіймали завдяки кулінарним відео з Youtube

38 хвилин(и) тому

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Бажання італійського мафіозі-втікача продемонструвати свої кулінарні навички дозволило правоохоронцям його спіймати.

Упродовж останніх семи років чоловікові вдавалося переховуватися від органів правопорядку.

Знайти 53-річного Марка Фарена Б'яра італійській поліції вдалося за допомогою кулінарних відео, які він завантажив на Youtube.

Хоча він ретельно приховував своє обличчя, на кадрах було добре видно його татуювання, за якими його й розпізнали.

Минулого тижня утікача вдалося затримати в Домініканській Республіці, наразі його вже екстрадували до Італії.

В заяві італійської поліції йдеться, що останнім часом він "заліг на дно" і мешкав у місті Бока-Чіка.

На втіках Марко Фарено Б'яра перебував з 2014 року, коли поліція розшукувала його, інкримінуючи незаконні оборудки з кокаїном від імені клану Каччола, який входить до Ндрангета - мафії, що спеціалізується на наркоторгівлі.

Ндрангета вважається одним з найвпливовіших злочинних угруповань у світі, оскільки контролює більшу частину поставок кокаїну, що надходить до Європи.

Ймовірний бос клану - 66-річний Луїджі Манкузо, відомий як "Дядя". Інші учасники мають такі прізвиська, як "Вовк", "Товстун" і "Блонді".

На них чекає судовий процес - один із наймасштабніших, які Італія бачила за останні десятиліття.

355 ймовірним мафіозі і корумпованим чиновникам висунули звинувачення після тривалого розслідування діяльності Ндрангета.

Очікується, що свідчитимуть в рамках процесу понад 900 свідків.