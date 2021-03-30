Львів посилив і продовжив локдаун. Які додаткові обмеження

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Через різке збільшення хворих та госпіталізацій пацієнтів з Covid-19 влада Львова вирішила продовжити нинішні карантинні заходи до 12 квітня і запровадила в місті додаткові обмеження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Андрій Садовий.

Якими будуть обмеження

За його словами, вже з середи, 31 березня, громадський транспорт в місті перейде у режим спецперевезень за перепустками. Також у Львові скасовують безоплатний проїзд усіх пільгових категорій.

До 12 квітня усі заклади харчування працюватимуть лише "на виніс" або виконуватимуть замовлення за доставкою.

Так само лише "на виніс" та за попереднім замовленням і надалі працюватимуть непродовольчі та будівельні магазини, тоді як усі ринки - як продовольчі, так і непродовольчі - мають бути закриті.

Відкриття літніх майданчиків ресторанів також відклали.

Автор фото, Unian

Також під забороною - проведення усіх масових заходів у місті.

Львівські школи продовжать, як і раніше, працювати в дистанційному режимі. Водночас нові обмеження зачепили роботу дитсадків: всі вони перейдуть в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

Пан Садовий пояснив, що таким чином влада прагне мінімізувати кількість дітей, які перебуватимуть у дитсадках. Втім, на питання журналістів про те, як саме садочки визначатимуть, кого приймати, а кого ні, мер Львова зазначив, що влада "не може поставити наряд поліції біля кожного дитсадка".

"Це вже є відповідальність батьків, щоб вони з розумінням поставилися до ситуації", - сказав він у коментарі "Громадському.

У своєму фейсбуці пан Садовий також розповів, що низка львівських закладів припинить роботу за окремим поданням поліції - через порушення правил карантину.

Серед них - будівельний гіпермаркет "Епіцентр" та один із львівських ресторанів McDonald's.

"Червона" зона

Посилений карантин у Львові діє з 19 березня. Рішення, пояснював тоді Садовий, необхідне, "щоб не допустити колапсу медичної системи міста".

Правила локдауну передбачали закриття всіх закладів культури - від театрів до музеїв; роботу кафе та ресторанів лише "на виніс" та за доставкою; заборону масових заходів; дистанційне навчання у школах для учнів старших класів (молодшу школу відправили на канікули).

Через загрозливу ситуацію з коронавірусом зі Львова у Київ також перенесли два поєдинки збірної України в рамках відбору на Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Матчі української збірної з Фінляндією 28 березня та Казахстаном 31 березня проводять на НСК "Олімпійський".

Львів наразі входить до так званої "червоної" карантинної зони, де діють найжорсткіші обмеження, - разом зі ще 10 регіонами.

До неї станом на 30 березня також входять Київська, Чернігівська, Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області, а також Київ.