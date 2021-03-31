Навальний оголосив голодування: "Лежу голодний, але поки з двома ногами"

15 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook.com/navalny

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в ув'язненні, оголосив голодування.

Навальний вимагає допустити до нього лікарів і скаржиться на різке погіршення стану здоров'я, пише він у своїй заяві на Facebook.

"Хто лежить в робі, лисий та в окулярах на ліжку з Біблією в руках? Той я. З Біблією, тому що це єдина книга, яку я зміг отримати за три тижні, а на ліжку (суперскандальне порушення правил) тому що оголосив голодування", - пише Навальний.

Своє рішення політик пояснив тим, що в нього немає інших методів боротьби.

Він наголошує, що має право запросити лікаря та отримати ліки, але ні того, ні іншого йому не надають.

Водночас Навальний скаржиться на гострі болі у спині та правій нозі.

"Замість медичної допомоги в мене тортура позбавлення сну (будять по вісім разів за ніч), - повідомляє Навальний. - Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Тому лежу голодний, але поки що з двома ногами".

Відповідно до висновків німецьких лікарів, Навального у серпні 2020 року отруїли бойовою речовиною "Новачок", у чому політик звинуватив російську владу.

Через отруєння Навальний впав в кому, його вивезли до Німеччини на лікування. Але у січні він повернувся в Росію, де його заарештували зразу в аеропорту.

Опозиціонера звинуватили в порушенні вимог умовного звільнення та засудили до трьох років ув'язнення.

Його доправили у виправну колонію номер 2 у місті Покров у Владимирській області.