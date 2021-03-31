Пес Байдена знову напав на працівника Білого дому

1 година тому

Автор фото, AFP

Вівчарка президента США знову вкусила працівника Білого дому. Це вже другий такий інцидент з трирічним псом Мейджором, якого Джо Байден взяв із притулку. За словами президента, псу нелегко дається адаптація в Білому домі.

Німецькі вівчарки Байдена Мейджор та Чемп нещодавно повернулися з сімейного будинку президента в штаті Делавер. Туди їх доправили на відпочинок і дресування після того, як на початку березня Мейджор вкусив співробітника спецслужб.

На цей раз Мейджор вкусив садівника Служби національних парків США, який працював на Південній галявині Білого Дому.

За словами дружини президента Джилл Байден, перш ніж потерпілий повернувся до роботи, його про всяк випадок оглянув медпрацівник.

"Мейджор все ще адаптується до навколишнього середовища. Він вхопив когось зубами під час прогулянки", - сказав представник першої леді.

У Байденів дві німецькі вівчарки - 13-річний Чемп та 3-річний Мейджор, якого подружжя взяло з притулку в Делавері в 2018 році, коли йому було трохи менше року.

Байден називав його добродушним псом.

Собача акліматизація

На початку березня, після того, як Мейджор вкусив співробітника служб безпеки, який працював в Білому домі, псів вирішили тимчасово повернути в сімейний будинок Байденів в Делавері.

Анонімне джерело в Білому домі тоді повідомило CNN, що інциденту передувала агресивна поведінка пса: він стрибав, гавкав і кидався на співробітників офісу.

Автор фото, Reuters

Президент Байден на телешоу каналу ABC "Доброго ранку, Америка" сказав, що Мейджор все ще акліматизується до нових людей навколо нього. "Ти повертаєш за ріг, а там ще двоє людей, яких ти взагалі не знаєш, і вони рухаються. Тоді він рухається, щоб захистити".

"85% людей в Білому домі люблять його. Він тільки облизує їх та виляє хвостом. Але... я усвідомлюю, що дехто, зі зрозумілих причин, боїться собак в принципі", - додав президент.

У лютому, виступаючи на телевізійному шоу, перша леді розповіла ведучій Келлі Кларксон, що намагається допомогти собакам адаптуватися.

"Їм тепер треба їздити на ліфті, вони до цього не звикли. Гуляти вони виходять на Південну галявину, де на них дивиться безліч людей. Ось з чим я останнім часом ношуся - щоб всі змогли спокійно звикнути до нового життя", - сказала Джилл Байден.

Собаки подружжя Байденів переїхали в Білий дім в січні. Чемп вже жив там певний час, коли Байден був віцепрезидентом за Барака Обама.

Традиції тримати хатніх улюбленців в Білому домі вже понад сто років. Вона переривалася лише під час президентства Дональда Трампа.