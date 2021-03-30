Розкол "Голосу": 10 депутатів вимагають перевиборів лідера партії

52 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 10 народних депутатів вимагають проведення нових виборів керівництва партії. Наразі "Голос" очолює Кіра Рудик (на фото)

10 народних депутатів від партії "Голос" - рівно половина фракції у Верховній Раді - вимагають перевиборів керівництва партії. Про це йдеться в заяві, опублікованій депутаткою "Голосу" Соломією Бобровською у Facebook.

"Ми вимагаємо проведення з'їзду та провести нові вибори керівництва партії", - зазначила пані Бобровська.

Депутати у заяві звинуватили керівників партії і фракції Кіру Рудик та Ярослава Железняка в тому, що вони використовують "Голос" для "самопіару та підігрування влади".

"Ми засуджуємо ведення керівництвом партії та фракції підкилимних переговорів про входження до коаліції з партією влади", - йдеться у заяві.

Підписали заяву депутати Соломія Бобровська, Наталія Піпа, Галина Васильченко, Ольга Стефанишина, Юлія Клименко, Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський.

BBC News Україна звернулася до лідера фракції "Голосу" Ярослава Железняка з проханням прокоментувати цю заяву.

Минулого тижня внутрішній конфлікт у "Голосі" став публічним. Скандал виник, коли група депутатів від фракції "Голос" звинуватила партійне керівництво у тому, що воно начебто неправомірно покарало їх за голосування в сесійній залі та ще й погрожує вигнати непокірних з партії.

У бік керівників партії та фракції "Голос" посипалися звинувачення в узурпації влади, співпраці з владою за спиною в однопартійців, нецільовому використанні коштів та навіть купівлі "ботів" у мережі.

Окремі нардепи запевнили BBC News Україна, що вимагатимуть відставки чинних керманичів "Голосу".

У чому звинувачують керівництво "Голосу" однопартійці

У заяві 10 народних депутатів стверджують, що керівництво партії веде "підкилимні перемовини" про коаліцію зі "Слугою народу".

"Ми не бачимо себе в коаліції з політичною силою, що покриває Татарова та Степанова, призначає Шкарлета, кидає за ґрати політв'язнів, провалила вакцинацію та вірить у мирні наміри Росії. Така коаліція неприпустима", - йдеться у заяві.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Фракція "Голосу" у Раді вже не є єдиною силою, як на цьому фото у липні 2020 року

Депутати також висловили "розчарування" відмовою керівництва партії підписати постанову про звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової, та зареєстрованим керівництвом партії законопроєктом №5253, який, на їхню думку, обмежить можливості Національного агентства з запобігання корупції.

Депутати також стверджують, що партійне керівництво монополізувало фінансові ресурси та ухвалює одноосібні рішення щодо їх витрати.