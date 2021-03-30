Резервісти: Зеленський зможе без мобілізації призивати тих, хто вже відслужив

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Верховна Рада дозволила президенту неодноразово призивати в армію резервістів без оголошення мобілізації.

Такий закон, ініційований Володимиром Зеленським, парламент ухвалив на позачерговій сесії у вівторок.

За нього проголосували 256 депутатів.

Кого можуть призивати

Закон вводить новий вид служби в армії - "військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".

Президент зможе "для оперативного доукомплектування ЗСУ" за поданням головнокомандувача армії (зараз це генерал Хомчак) призивати на таку службу людей з оперативного резерву.

Оголошувати загальну мобілізацію при цьому не треба.

Строки, обсяги та порядок такого призову знову ж буде визначати президент.

Такий призов можливий лише в "особливий період" - однак він в Україні почався у березні 2014 року з оголошенням першої хвилі мобілізації й триває дотепер.

За резервістами, яких призиватимуть на службу, зберігатиметься місце роботи і середня зарплата. А тим, хто не працює - держава платитиме мінімальну зарплату.

Так само передбачені й інші гарантії, зокрема щодо освіти та медичного забезпечення.

Водночас ухилення від служби за призовом резервістів каратиметься позбавленням волі строком від трьох до п'яти років.

Закон уточнює, що призиватимуть тих, хто "уклав контракт про проходження служби у військовому резерві та/або зарахований до військового оперативного резерву".

Оперативний резерв - це люди з бойовим досвідом, ті, хто відслужив у армії за контрактом або ж в одній з хвиль мобілізації.

Голова комітету з питань оборони, депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич у коментарі "Новинарні" пояснив, що мова при цьому не йде про тих, хто відслужив лише строкову службу.

"Ходить багато чуток, що це дасть змогу ловити на вулицях людей для призову. Це повна нісенітниця. Призов стосується тільки оперативного резерву, який сформований в ЗСУ. Давайте відокремлювати загальну мобілізацію, яка оголошується по всій країні, та оперативний резерв", - відзначив Олександр Завітневич.

Він уточнив, що такий призов резервістів буде "у разі раптового загострення воєнної обстановки, яка реально загрожуватиме національній безпеці й обороні держави".

Резервістів можуть відправити на фронт, якщо буде така потреба, або ж вони будуть виконувати завдання у тилу замість тих кадрових бійців, які будуть на передовій.

Олександр Завітневич додає, що призиватимуть не всіх резервістів одразу: "У кожному окремому випадку будуть вирішувати, скільки саме необхідно людей, щоб підсилити армію на передовій".

Що кажуть про призов резервістів

Автор фото, Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Підпис до фото, Такий призов резервістів може статися лише у випадку серйозного загострення на фронті

Законопроєкт вже розкритикувала частина ветеранів і громадських організацій.

Об'єднання "Юридична сотня", наприклад, пише, що він означає "неодноразовий призов, без оголошення мобілізації осіб, які вже виконали обов'язок захисту батьківщини".

Там також вважають це поверненням до практики "примусового призову" та відходом від курсу на контрактну армію.

Крім того, говорять у "Юридичній сотні", це може відлякувати людей від контракту в ЗСУ: "Оскільки по завершенню контракту будь-який військовослужбовець, придатний до військової служби, автоматично зараховується до оперативного резерву першої черги та потенційно може бути призваний необмежену кількість разів".

І радять: "У випадку посилення російської агресії застосовується механізм мобілізації, уже передбачений чинним законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Прихильники ж закону кажуть, що таким механізм призову дозволить поповнювати війська у випадку, якщо Рада з якихось причин не зможе проголосувати за мобілізацію, а ситуацію буде критична.

Олександр Завітневич при цьому каже, що ветерани брали участь у розробці проєкту.

"Вони всі підтримують запровадження таких механізмів, коли можна буде оперативно доукомплектовувати армію без оголошення мобілізації. Це нормальна практика в цивілізованому світі - подібний механізм є в США, Чехії, Австрії, Ізраїлі тощо", - наголосив голова оборонного комітету ради.