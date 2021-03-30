Хомчак розповів, як снайпери розстріляли українських саперів на Донбасі

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони України

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів у Верховній Раді про те, як загинули четверо українських бійців 26 березня біля селища Шуми.

Він також повідомив про нарощування військ РФ біля кордонів України.

Депутати також ухвалили окрему постанову про ескалацію бойових дій на Донбасі й поклали відповідальність за це на РФ.

Як загинули 4 українських бійців

За словами Хомчака, 26 березня група розмінування біля Шумів оглядала район, куди напередодні "російські окупаційні сили" дистанційно встановили міни ПОМ-2.

"Під час виконання завдань внаслідок снайперського вогню отримав смертельне кульове поранення старший сержант Барнич. Командир групи Коваль, надаючи йому допомогу, отримав несумісне з життям поранення внаслідок снайперського вогню", - розповів Руслан Хомчак.

Ще двох бійців з групи поранили (одного - важко).

Згодом їм на допомогу підійшла ще група бійців, однак двоє військових з цієї групи (старший сержант Абрамович і старший солдат Гайченко) загинули також внаслідок снайперського вогню.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь, після чого вони змогли евакуювати поранених та тіла загиблих.

"Особливий цинізм дій підрозділів окупаційних сил РФ - те, що снайперський вогонь вівся у спини військовослужбовців ООС з об'єкту критичної інфраструктури - водонасосної станції, через яку здійснюється постачання води як на тимчасово окуповану, так і на підконтрольну територію", - додав Руслан Хомчак.

Кремль офіційно заперечує присутність своїх військових у складі проросійських збройних формувань на Донбасі.

Накопичення російських сил

Автор фото, Сладков+ Підпис до фото, Російський журналіст Сладков нещодавно зняв транспортування гармати, за його словами, у Ростовській області

"РФ продовжує агресивну політику щодо України", - відзначив головнокомандувач ЗСУ.

"Останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом навчань та загальної підготовки до навчань "Захід-2021" збройні сили РФ здійснюють поступове нарощення військ поблизу кордонів України на півночі, сході та на півдні. А саме у Брянській, Воронезькій областях та в АР Крим", - розповів Руслан Хомчак.

За його словами, зараз проходить додаткове зосередження ще 25 російських батальйонно-тактичних груп, "що в сукупності з наявними розгорнутими засобами біля кордонів України створює загрозу воєнній безпеці держави".

Він також розповів про ситуацію у так званих "ДНР" і "ЛНР".

"В ОРДЛО розгорнуто угруповання російських окупаційних військ противника 1-й і 2-й Армійський корпуси у складі 14 бойових бригад, полків і підрозділів забезпечення чисельністю близько 28 тис. осіб, які діють за підтримки російських регулярних військ. На командних посадах в яких перебувають кадрові офіцери РФ", - повідомив Руслан Хомчак.

За його даними, більше 2 тис. російських радників й інструкторів також готують розвідників з проросійських формувань.

"У Ростовській області додатково утримуються до 12 батальйонно-тактичних груп з терміном готовності 1-2 доби, що забезпечує комплекс реагування на військові дії зі сторони України", - додав генерал Хомчак.

"Ескалація російсько-українського конфлікту"

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, Українська армія готова до будь-якого розвитку подій, кажуть в ЗСУ

Також Верховна Рада ухвалила постанову "щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту", у якій прямо поклала відповідальність за загострення на фронті на Російську Федерацію.

Українські депутати вимагають від РФ "припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов'язання та вивести з України свою армію, найманців, збройні формування".

А також "повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами".

Втрати на Донбасі

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Знову втрати від снайперів

У п'ятницю, 26 березня, внаслідок обстрілів біля селища Шуми на Донеччині загинули четверо українських бійців, ще двох поранили.

За даними неофіційних джерел було відомо, що втрати спричинили снайпери: спочатку вони застрелили двох саперів, як розміновували відкриту ділянку біля позицій, а також поранили ще двох.

А потім загинули ще двоє бійців, які намагалися евакуювати тіла.

Це найбільші втрати української армії в одному бою від початку перемир'я у липні 2020 року.

Загалом з початку року у боях на Сході України та внаслідок підривів вже загинули щонайменше 23 українських бійців (27 - від початку перемир'я у липні минулого року).