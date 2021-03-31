Тато і мама померли від Covid, залишилось 11 дітей. Трагедія української родини

1 година тому

Автор фото, facebook.com/rodikovvladimir Підпис до фото, Володимир і Діана Родікові були батьками-вихователями для 11 дітей

Володимир Родіков помер 20 березня, а через дев'ять днів померла його дружина Діана. Коронавірус забрав батьків в одинадцяти дітей.

Подружжя Родікових було батьками-вихователями у дитячому будинку сімейного типу в селі Липовий Скиток під Києвом. Вони виховували трьох своїх і вісьмох всиновлених дітей.

Розповідаємо історію цієї родини.

Батьки-вихователі

"Не люблять чиновники відпускати сиріт з дитбудинків", - згадував у Facebook Володимир Родіков про те, як у 2012 році пів року збирав з дружиною документи на всиновлення дітей.

Володимир розповідав, що колись із дружиною вони заприсяглися піклуватися не тільки про рідних дітей, а й про тих, хто позбавлений батьківської любові.

Так почалася історія багатодітної родини - подружжя Родікових з Макіївки, що на Донбасі.

"Сказати, що було легко - ні, легко не було. Ми притиралися, звикали, сварилися і мирилися, плакали і раділи, наскільки могли підтримували один одного, проходячи важкі і складні часи, поступово ставши міцнішими, сильнішими, ми ставали самодостатніми, ми ставали - сім'єю", - розповідав Володимир.

У його Facebook сотні сімейних фото - юрба дітей катається на велосипедах, живуть в наметах на березі моря, разом готують сирники і печуть бісквіти, доглядають за собаками, святкують дні народження, перший дзвоник.

Останнє фото Володимира у Facebook датується 1 березня - поки він спав, доньки заплели йому хвостики.

Ця багатодітна родина пережила багато випробувань. У 2014 році їм довелося тікати від війни з Донбасу.

Володимир розповідав, що "повантажив дітей у бус" і поїхав, залишивши позаду все - будинок, речі. Під Києвом довелося все почати спочатку.

В 2017 році вони оселилися у великому просторому будинку в селі Липовий Скиток у Васильківському районі. Почався новий етап у житті родини.

"Я бачила цих дітей, вони були щасливі. Горнулися до мами, гралися з татом. Вони все робили разом - заготовляли закрутки на зиму, пекли торти. Це був такий мурашник, де кожен знав свою роль. Коли сідали пити чай, то один несе чашки, інший - ложки, третій - заварник. Це були класна команда абсолютно щасливих дітей", - розповіла ВВС News Україна Ірина Горбачова, депутатка Глевахівської ОТ. Вона знала родину Родікових з 2016 року.

Автор фото, Володимир Родіков

"Клятий ковід"

До лікарні з діагнозом Covid-19 Діана і Володимир потрапили на початку березня.

Після цього на обстеження забрали і дітей. У вісьмох з 11 виявили коронавірус. На відміну від батьків, хвороба у дітей протікала майже безсимптомно, у декого підвищилась температура.

У батьків же були ускладнення. Їх перевели до реанімації. Понад три тижні медики боролися за їхнє життя.

Першим помер Володимир Родіков. Діану в критичному стані перевели з Василькова до реанімації Олександрівської лікарні Києва. 29 березня померла і вона.

"Діана померла сьогодні. В реаніміції, в комі на ШВЛ. Поліорганне ураження внаслідок ковіду. Я не маю слів", - написала волонтерка Ірина Солошенко, яка знала родину.

Зараз діти живуть у центрі реабілітації, з ними працюють психологи. Вони у дуже важкому стані, розповідають місцеві депутати, які опікуються долею родини.

"Ці діти пережили дуже багато горя - трагедію власних родин, коли вони опинилися в інтернаті, війну, переселення. І от тільки у них тут налагодився побут, школа, друзі, сталося таке горе - вони знову втратили батьків. Відразу і маму і тата", - каже депутатка Ірина Горбачова.

Автор фото, acebook.com/irinagorbachova85

Зараз вирішується подальша доля дитячого будинку. За словами Горбачової, дім, у якому жила родина, є власністю Калинівські селищної ради, його сім'ї здавали в оренду.

Соціальні працівники, місцеві депутати шукають дітям нових опікунів. Намагаються знайти таких людей, які могли б забрати на виховання всіх дітей разом, щоб вони далі жили у своєму будинку.

Старші діти родини Олександра та Богдан - вже повнолітні. Місцеві депутати розповідають, що, можливо, 20-літня Олександра візьме на виховання своїх 11 молодших братів і сестер.

"Це була справжня українська родина з Макіївки. Надзвичайна родина... Клятий Ковід", - написала у Facebook подруга родини Родікових Юлія Бабич.