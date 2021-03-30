Португалія відправляє війська у колишню колонію. Чому все так серйозно

31 хвилин(и) тому

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Португалія направить війська до своєї колишньої колонії, Республіки Мозамбік, після нападу джихадистів на місто на півночі цієї країни.

Міністр закордонних справ Португалії Аугушту Сантуш Сілва заявив, що близько 60 військових зі спецпідрозділів готуються до розгортання для підтримки армії Мозамбіку.

Минулого тижня сотні бойовиків, яких пов'язують з "Ісламською державою", увірвались у місто Палма в провінції Кабу-Делгаду на півночі Мозамбіку і вбили десятки мирних жителів.

Тисячі людей втекли з цього району, зокрема, іноземці, які працюють в рамках реалізації багатомільярдного проєкту видобутку природного газу. Багато людей залишаються зниклими безвісти.

Кількість біженців на півночі Мозамбіку наразі оцінюють у 700 тисяч людей, кількість жертв джихадистів - у 2 000.

Що там відбувається?

В інтерв'ю BBC південноафриканська приватна військова компанія Dyck Advisory Group, яку уряд Мозамбіку найняв для боротьби з джихадистами, заявила, що бойовики все ще контролювали місто Палма в понеділок.

"Мої хлопці втягують цих терористів у бої. Терористи ховаються в будинках, вони виходять і стріляють по літаках", - повідомив генеральний директор компанії Лайонел Дайк.

Він додав, що наразі ініціатива все ж належить бойовикам.

"Поки ми не введемо туди достатню кількість військ, щоб зачистити від них будинки Палми, вони контролюватимуть її", - сказав Дайк.

Пропагандистське агентство "Ісламської держави" стверджує, що 55 людей, зокрема, військові Мозамбіку та іноземні громадяни, стали жертвами штурму міста. Незалежні джерела таку кількість не підтверджують.

Однак неназвані джерела в уряді Мозамбіку, цитовані державним інформаційним агентством, повідомили, що джихадистів вже вигнали з Палми і вони втекли до кордону з Танзанією.

З чого все почалося?

Перші збройні сутички поліції та традиційних мусульманських лідерів з ісламістами відбулися в 2015 році на півночі Мозамбіку. Тоді радикали зазнали поразки і зачаїлися. Як з'ясувалося пізніше, вони не втрачали час.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки нападу джихадистів на одне з селищ на півночі Мозамбіку

5 жовтня 2017 року група озброєних ісламістів захопила і два дні утримувала порт Мосімбоа-да-Прая у 60 км від головного центру газовидобутку в містечку Палма. Порт мав важливе значення для постачання і розвитку газового проєкту.

Бойовики були не іноземцями, а місцевими мешканцями.

Відтоді насильство почало стрімко зростати. Влада втратила контроль над трьома районами на узбережжі Індійського океану.

Мусульмани складають 18% з приблизно 30 млн мешканців Мозамбіку, але провінція Кабу-Делгаду, де відбуваються сутички, - регіон переважно мусульманський. За останні 30 років він зіткнувся з напливом мусульманських та християнських фундаменталістів, та релігійних агентств допомоги, які прагнули зробити місцеве населення прихильним до свого бачення релігії.

"Нові імами", які отримали релігійну освіту за кордоном, засновують мечеті і вчать, що старі проповідники пов'язані з правлячою партією ФРЕЛІМО і беруть участь в корупції, і що життя за шаріатом буде справедливішим.

У них є кошти, щоб допомагати місцевим жителям починати свій бізнес. Бойовики домоглися значних успіхів, набравши новобранців як всередині провінції, так і за її межами.

Президент Мозамбіку Філіпі Н'юсі у 2020 році визнав, що привабливість ідей радикалів для населення не можна недооцінювати.

Важливість Кабу-Делгаду для уряду, як і ще одна причина невдоволення місцевих жителів полягає в тому, що багаті морські запаси природного газу досліджують у співпраці з транснаціональними енергетичними компаніями.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сотні тисяч мирних мешканців Мозамбіку стали переміщеними особами

Рівень насильства зростає. У листопаді джихадисти відтяли голови приблизно 50 людям на одному з футбольних полів на півночі Мозамбіку.

У березні організація "Врятуємо дітей" (Save the Children) заявила про те, що ісламістські бойовики вбивають дітей у північній провінції Мозамбіку Кабу-Делгаду - наймолодшій дитині було 11 років, коли їй відтяли голову.

Одна з матерів розповіла, що змушена була дивитися, як таким чином вбили її 12-річного сина - сама вона ховалася неподалік зі своїми іншими дітьми. За словами жінки, ім'я якої не розкривають, бойовики напали на село вночі і підпалили будинки.

Що будуть робити португальські військові

В інтерв'ю інформагентству Lusa, опублікованому 17 лютого, португальський міністр оборони Жуан Гомеш Кравіньу повідомив, що контингент з "спецпідрозділів" перебуватиме у Мозамбіку у складі 60 військовослужбовців, які будуть навчати військовослужбовців і готувати до боротьби з тероризмом. Про це повідомляє португальське видання JN.

"Ми збираємося виділити інструкторів для навчання морських піхотинців і командос. Це військовослужбовці, які володіють цими навичками, спеціальні підрозділи", - сказав тоді Гомеш Кравіньу, підкресливши, що усе планується спільно з Мозамбіком.

За інформацією JN, португальські військові поїдуть до Мозамбіку у першій половині квітня і їх розмістять на півдні та у центрі країни, далеко від району бойових дій. Розміщення відбуватиметься в рамках нової угоди про співробітництво, розробку якої Португалія та Мозамбік завершують.

Мозамбік був колонією Португалії до 1975 року. З 1964 року лівий рух ФРЕЛІМО розпочав військову боротьбу за незалежність Мозамбіку. Після Революції гвоздик у Португалії 1974 року, коли патріотичні військові скинули диктаторський режим у Лісабоні, португальський уряд погодився на надання незалежності Мозамбіку.

У 1988 році Португалія та Мозамбік започаткували військово-технічне співробітництво.