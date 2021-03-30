Як реставрують статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро

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Як реставрують статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро

7 хвилин(и) тому

Цього року статуя Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро відзначає ювілей - їй виповнюється 90 років.

У Бразилії вирішили, що це гарна нагода для косметичного ремонту пам'ятки, яка є символом всієї держави.

Перед реставрацією монумент перевірили 3D-сканером, який виявив проблемні ділянки.

Тепер майстри позбавляються іржі на залізобетонній конструкції, а також замінюють облицювальний камінь стеатит.

Завершити ремонтні роботи планують до жовтня - саме тоді відзначатимуть день народження монументу.

Реставратори мають надію, що з новим ремонтом статуя Христа-Спасителя зможе простояти щонайменше ще 90 років.