Рада прирівняла електронні паспорти до паперових. Де і як їх використовувати

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Міністерство цифрової трансформації

Верховна Рада підтримала законопроєкт про "паспорт у смартфоні", за яким електронні паспорти матимуть таку ж юридичну силу, що й паперові.

Законопроєкт підтримали 302 депутати, але його ще має підписати президент.

У Міністерстві цифрової трансформації вже заявили, що Україна стала першою країною в світі, яка таким чином узаконила електронні паспорти.

"Ми перша країна, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, що їхні фізичні аналоги. Ми створили світовий кейс для побудови цифрової держави. Це інноваційний крок не лише для нашої країни, а й для всього світу", - прокоментував ухвалення закону очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Закон передбачає введення цифрових паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон.

Такі паспорти працюватимуть за допомогою додатку "Дія" - їх можна буде замовити за бажанням.

Пред'явити цифрові документи можна буде на території України - приміром, щоб підтвердити свою особу чи громадянство.

При цьому "електронний паспорт" у смартфоні все ж не можна буде використовувати для перетину кордону України чи виїзду на тимчасово окуповані території.

У Мінцифри кажуть, що за допомогою цифрового документа можна буде відкривати, приміром, банківський рахунок онлайн, отримувати посилки, підтверджувати вік у супермаркеті, заселятися в готель тощо.

"Можна не хвилюватися, що забув документ вдома. Паспорт тепер завжди у смартфоні. Максимально зручно", - переконує Михайло Федоров.

Мінцифри додало функцію цифрових паспортів у додаток "Дія" ще минулого року, проте це відбувалося в рамках експериментального проєкту і регулювалося постановою Кабінету міністрів.

У лютому Верховна Рада також прирівняла до паперових чи пластикових електронні водійські посвідчення. Через "Дію" також можна замовити, обміняти чи продовжити водійські права.

У тестовому режимі також працює реєстрація місця проживання онлайн і профіль виборця, в якому можна перевірити місце реєстрації та адресу голосування.

Також за допомогою додатка можна записатися на вакцинацію Covid-19.