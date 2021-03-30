Армія Швейцарії дозволить жінкам не носити чоловічу спідню білизну

19 хвилин(и) тому

Автор фото, FABRICE COFFRINI/Getty Images

За повідомленнями швейцарських ЗМІ, місцева армія вперше дозволить жінкам-військовослужбовцям носити жіночу спідню білизну.

За чинними нормами, усім військовим видають стандартний набір форми, яка включає виключно чоловічу білизну.

Такий крок спрямований на те, аби збільшити кількість бажаючих проходити військову службу серед жінок.

Уже наступного місяця має розпочатися випробування нового комплекту форми, в який додадуть жіночу спідню білизну для теплої та холодної пори року.

Жінки наразі складають лише близько 1% особового складу збройних сил Швейцарії, і влада має намір збільшити цей показник до 10% вже до 2030 року.

Член швейцарського парламенту Маріанн Біндер, яка наполягала на зміні чинних правил щодо форми, переконана: нововведення зробить військову службу для жінок більш привабливою.

"Одяг розроблений для чоловіків, і для того, щоб армія дійсно ставала більш жіночною, потрібно вживати відповідних заходів", - каже вона.

До цього часу швейцарським жінкам-військовослужбовцям видавали чоловічу білизну, вільного крою, часто більшого розміру, що могло робити його незручним.

Міністр оборони Віола Амгерд уже заявила, що вітає нововведення щодо форми, яка зробить її зручнішою для жінок.