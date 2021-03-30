Вибори мера в Харкові, росіяни в Карабаху й Ісландія без Ковіду. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 30 березня:

Верховна Рада на позачерговому засіданні призначела вибори мера Харкова на 31 жовтня. Хто претендує на місце тамтешньої легенди Геннадія Кернеса? Аналіз наших кореспондентів;

Через пів року після війни в Нагірному Карабаху чи можна говорити про однозначних переможців і переможених? Наші кореспонденти побували з обох боків конфлікту;

Чому Ісландії вдалося приборкати коронавірус - і наскільки досвід острівної країни може стати в пригоді іншим? Спецрепортаж із Рейк'явіка;

Італійські жінки вимагають права на приватність. Вони з'ясували, що релігійні організації хоронять їхні абортовані плоди у масових могилах, а імена матерів і дату абортів вказують на окремих дерев'яних хрестах.