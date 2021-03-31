Макрон і Меркель обговорили з Путіним Донбас без Зеленського. Про що йшлося

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Кремль стабілізувати ситуацію на Донбасі. Про це йшлося під час його телефонних переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Росія вважає, що домовленості порушує Україна.

Під час переговорів ввечері 30 березня обговорили декілька тем, серед яких — питання України.

З початку року на Донбасі збільшилася кількість випадків відкриття вогню.

26 березня на передовій загинуло четверо українських військових. Це найбільші втрати української армії в одному бою від початку перемир'я у липні 2020 року.

Про що говорили

У повідомленні Єлисейського палацу зазначено, що на зустрічі "була підкреслена необхідність того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні та виробленні шляхів виходу з кризи відповідно до Мінських домовленостей"

Також європейські лідери закликали провести зустріч в нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей, йдеться на сайті уряду Німеччини.

Своєю чергою Володимир Путін "підкреслив важливість" виконання київською владою всіх досягнутих на найвищому рівні домовленостей.

"Насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні Кремля.

Водночас Путін звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання заходів щодо припинення вогню, узгоджених у липні.

Переговори без України

На тлі загострення ситуації на Донбасі Володимир Зеленський анонсував обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн "нормандського формату".

Своєю чергою в Кремлі заявили про підготовку тристоронніх переговорів лідерів Росії, Німеччини та Франції - без Володимира Зеленського. Серед тем планували обговорити питання загострення ситуації на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України виступило проти такого формату переговорів.

"Наша позиція чітка: нічого про Україну без України, - заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко. - Лише в повному, а не скороченому складі Норманді можна досягти зрушень у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту".

Уже після зустрічі, яка відбулася за участі лідерів Франції, Німеччини та Росії, радник української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович сказав, що не бачить нічого страшного в обговоренні Україні без України.

"Вагу має лише те, як поступить той, кого обговорюють, - заявив Арестович в ефірі телеканалу "Украіна 24". І додав, що без України нічого не ухвалять.