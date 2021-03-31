Шевченко і його вуса: мільйон облич ТГШ

53 хвилин(и) тому

Назвати просто художником Дмитра Коломойцева було б якось не правильно, адже він, найперше, - філософ і творець власного всесвіту - Укромакровсесвіту.

Його галерея і справді наче окремий світ зі своїми планетами і зірками, і обертається тут все навколо однієї постаті – Тараса Шевченка.

"Я шукав найбільш український образ, який тільки може бути, і все зводилося до того, що це – ТГШ", - розповідає митець.

У просторі його галереї Кобзар постає у безлічі образів та іпостасей: від кота щастя Манекі-неко до Будди.

Вся справа у вусах, запевняє Дмитро. Варто їх почепити до будь-чого, як з’являється Шевченко. Чомусь не Фредді Меркюрі і не Альберт Ейнштейн, а саме – ТГШ.

Галерея Укрмакровсесвіт – крихітний і водночас безмежний світ, де Шевченко завжди живий, а його вуса - наче портал, що дозволяє подорожувати у часі і просторі.

Над матеріалом працювали Вікторія Приседська та Анастасія Грібанова.