Україна заборонила імпорт пшениці, олії та туалетного паперу з Росії

48 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Український уряд заборонив імпорт пшениці, олії, паперу та деяких інших товарів з Російської Федерації.

Імпорт окремих товарів з Росії Україна заборонила ще у грудні 2015 року. Тепер цей перелік розширили. Про це йдеться у постанові 269 від 29 березня.

Тепер з Росії заборонено ввозити пшеницю, соняшникову олію, мийні засоби, газетний папір, папір та картон для письма і друку, туалетний папір, носовички, серветки і скатертини.

А також дріт з легованих сталей, інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів, вагонну продукцію, зокрема візки, осі, колеса.

Заборона набуде чинності через 10 днів після опублікування постанови.

За підсумками 2020 року Росія все ще залишається одним з найбільших торгових партнерів України. Минулого року експорт та імпорт товарів і послуг з РФ склав 10 млн доларів. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

На першому місці - Китай з 15 млн доларів.

У лютому російський уряд розширив заборону на імпорт деяких видів залізничної продукції з України. Під заборону тоді потрапили й ще кілька позицій.