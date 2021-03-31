Без Києва не вирішать: Україна відреагувала на розмову Макрона, Меркель і Путіна про Донбас

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Востаннє лідери нормандської четвірки зустрічалися у грудні 2019 року

Україна продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях. Жодні рішення щодо України без неї самої ухвалюватися не можуть.

Про це заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель в ефірі "Україна 24".

Таким чином в Офісі президента прокоментували переговори президента Франції Еммануеля Макрона, канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Росії Володимира Путіна, на яких обговорювали, зокрема, ситуацію на Донбасі.

"Ми чітко дотримуємося позиції, що жодні рішення про Україну не можуть прийматися без України. Лідери інших країн можуть згадувати і висловлювати свої позиції щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні", - сказала речниця Володимира Зеленського, якого на переговорах не було.

Україна вважає закономірним, що тема війни на Донбасі є в міжнародному порядку денному.

"Євросоюз зарекомендував себе надійним партнером України і наполегливо підтримує санкції проти Росії за вторгнення на Донбас та за окупацію Криму", - додала речниця президента.

Нагадаємо, що головною темою розмови керівників країн була не Україна, а інші проблеми міжнародної політики.

Не перекладати відповідальність

У МЗС України також прокоментували ситуацію, наголосивши, що позиція України не змінилася.

"Зрушень у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату", - повідомили ВВС News Україна у пресслужбі МЗС.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Юлія Мендель

У зовнішньополітичному відомстві наголосили: європейські партнери України дали Росії сигнал, що вона має виконувати зобов'язання дотримуватися режиму припинення вогню.

"Вкотре закликаємо Росію припинити перекладати відповідальність на інших та почати виконувати в повному обсязі свої зобов'язання — як у рамках Мінських домовленостей, так і домовленостей Н4, досягнутих у ході Паризького саміту", - сказано у повідомленні.

Йдеться про дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, поліпшення умов життя людей вздовж лінії розмежування, уточнили в МЗС.

На 31 березня запланована зустріч Тристоронньої-контактної групи, де обговорюватимуть режим припинення вогню.

Про Україну без України

Автор фото, УНІАН

30 березня за ініціативи російської сторони відбулися переговори у форматі відеоконференції за участі Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

За результатами переговорів європейські лідери наголосили, що Росія має взяти на себе "зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні".

А також закликали провести зустріч в нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.

Своєю чергою Володимир Путін звинуватив Україну в ескалації на Донбасі й нагадав українській владі про "прямий діалог з Донецьком і Луганськом та врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу".

З початку року на Донбасі збільшилася кількість випадків відкриття вогню. Зокрема наприкінці березня українська армія зазнала найбільших втрат в одному бою від початку перемир'я - загинуло четверо військовослужбовців.

З липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я, про постійне порушення якого повідомляє українська сторона.