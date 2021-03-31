Стежили, погрожували, залякувати. Креспондент ВВС покинув Китай після репортажів про уйгурів

12 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Під час відрядження у Сіньцзян наприкінці 2020 року Джона Садворта та його команду переслідували і змусили видалити їхні відеозаписи

Кореспондент BBC у Пекіні Джон Садворт покинув Китай і переїхав у Тайвань - після тиску та погроз з боку китайської влади.

За свої репортажі про поводження влади з уйгурами у провінції Сіньцзян він отримав низку нагород. З країни він виїхав сам і забрав із собою сім'ю.

ВВС заявила, що пишається репортерською роботою Садворта. Він залишається кореспондентом ВВС у Китаї, хоч і базуватиметься в іншій країні.

Китай засудив публікації BBC про Сіньцзян.

Підпис до фото, Китай примушує сотні тисяч нацменшин займатися важкою працею на великих бавовняних плантаціях в провінції Сіньцзян, йшлося у розслідуванні Садворта

Садворт мешкав у Китаї дев'ять років, однак каже, що залишатися там ставало дедалі важче, тому він переїхав на Тайвань.

До аеропорту та в зону реєстрації його та його сім'ю супроводжували поліцейські у цивільному одязі. Його дружина Івонн Мюррей - китайська кореспондентка ірландського суспільного мовника RTE.

Садворт каже, що за ним та його командою стежили, їм погрожували судовими процесами, перешкоджали роботі та залякували, де б вони не намагалися знімати.

Його колеги-репортери все ще перебувають у Пекіні, і він каже, що має намір і далі робити матеріали про Китай з Тайваню.

Прессекретар міністерства закордонних справ Китаю заявив, що влада не отримувала повідомлення від журналіста про те, що він залишає країну: "Лише останніми днями, коли нам треба було оновити прескарту Садворта, ми дізналися, що Садворт поїхав, не попрощавшись. Після того, як він покинув країну, він жодним чином не повідомив відповідні департаменти і не вказав жодної причини, чому".

У своїй заяві ВВС зазначила: "Репортажі Джона викрили правду, і китайська влада не хотіла, аби про неї довідався світ".

Міжнародної преси, яка робить репортажі з Китаю, стає дедалі менше. Минулого року Китай вигнав, серед інших, кореспондентів New York Times, Washington Post та Wall Street Journal.

А у вересні 2020 року два останні репортери, які працювали в Китаї для австралійських ЗМІ, повернулись додому після п'ятиденного дипломатичного протистояння.