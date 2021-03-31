"Той, що жахає". В Аргентині знайшли череп страшного рогатого динозавра

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Таким динозавра Llukalkan aliocranianus уявив художник

Науковці знайшли на півдні Аргентини череп великого м'ясоїдного динозавра, якого місцевою мовою індіанців мапуче називають "той, що викликає жах".

Рогатий динозавр Llukalkan aliocranianus мав довжину близько 5 метрів і блукав Південною Америкою 85 мільйонів років тому.

Дослідники виявили його рештки у Патагонії, поблизу іншого м'ясоїдного динозавра, і це, на їхню думку, дуже незвично.

Як і тиранозавр рекс, динозавр Llukalkan був двоногим, мав дуже короткі передні лапи, але був середнього розміру, порівняно з гігантським Ті-рексом.

Він також мав короткі роги і крихітні пальці. За оцінками науковців, він міг важити від однієї до п'яти тонн, тобто був трохи легшим за дорослого африканського слона.

Ймовірно, це був страшний хижак з великим черепом і сильним укусом, вважають автори дослідження, опублікованого у Journal of Vertebrate Paleontology

Очевидно, цей динозавр мав кращий слух, ніж інші динозаври родини абелізавридів. І це, ймовірно, робило його кращим мисливцем, розповів "Ройтерсу" Федеріко Джанечіні, палеонтолог з аргентинського Національного університету Сан-Луїс.

Він жив на Землі в крейдовий період - останню еру перед тим, як динозаври зникли.

Біля його черепа вчені знайшли скам'янілі рештки трохи більшого м'ясоїдного динозавра під назвою Viavenator exxoni.

"Ллукалкан був трохи меншим за Віавенатора, хоча, якщо вони жили разом, вони, безперечно, мали одну екологічну нішу й харчувались однією здобиччю, тому мали б конкурувати між собою і - чому б ні - навіть їсти один одного", - зазначає Джанечіні.

За останні десятиліття в Аргентині зробили серію важливих відкриттів динозаврів.

У 2014 році знайшли останки динозавра, який важив приблизно стільки ж, скільки 14 слонів. Вважають, що це найбільший з усіх коли-небудь виявлених динозаврів.