Родина Зеленського за рік отримала 22 млн грн: нерухомість і бренд "Слуга народу"

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи і майно своєї сім'ї за минулий рік.

"Доходи глави держави та членів його родини у 2020 році склали 22 млн 747 тис. 791 грн", - повідомляє офіс президента.

Майже 13,5 млн грн з цієї суми - від продажу будинку і земельної ділянки в селі Іванковичі під Києвом.

При цьому зарплата Володимира Зеленського за рік становить 336 тис. грн, а роялті - 4 млн 633 тис. грн.

"Олена Зеленська отримала у 2020 році зарплату та роялті в сумі 953 тис. 900 грн", - додають у пресслужбі Офісу президента.

Там також звертають увагу, що якщо не враховувати продаж земельної ділянки за 13,5 млн грн, то загальні доходи Зеленських у 2020 році - 9 млн 75 тис. грн.

"Що у понад два рази менше від отриманих доходів за попередній звітний період (19 млн 987 тис. 136 грн)", - відзначають в ОП.

Бренд "Слуги народу"

Автор фото, КВАРТАЛ 95 Підпис до фото, Зеленсьйи продовжує отримувати роялті за свою творчість

В Офісі президента також розповіли, скільки коштує бренд "Слуга народу" - так називається серіал, у якому Володимир Зеленський грав президента, до того, як його ним обрали у реальному житті. Така ж назва тепер у його партії.

За оцінками PricewaterhouseCoopers, вартість торговельної марки "Слуга Народу" - 11 млн 200 тис. грн.

А бренд "Жіночий квартал" - коштує 21 млн 390 тис. грн.

В ОП повідомили, що Володимир Зеленський володіє багатьма торговими марками й лише за 2020 рік в Україні були зареєстровані 13 таких марок.

І ще дві торгові марки, що належать президенту, зареєстрували - за кордоном. У якій саме країні, в ОП не уточнюють.

Там лише кажуть, що їхні реєстрація почалася "задовго до його обрання на пост президента".

"Володимир Зеленський продовжує отримувати роялті від використання торгових марок. У 2020 році сума цих роялті склала 4 млн 633 тис. 832 грн та порівняно з минулим роком зменшилися", - кажуть в Офісі президента.

Там також підсумовують, що родина Зеленський за минулий рік сплатила до бюджету 1 млн 800 тис. грн податків.