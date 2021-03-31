Повний локдаун у Києві, перемовини з Путіним без Зеленського і мовні скандали в Україні. Теленовини ВВС 18.03.21

1 година тому

У випуску 31 березня:

Мер Києва закриває столицю на повний локдаун. Що не працюватиме з п'ятого квітня?

Німеччина знову призупиняє щеплення вакциною AstraZeneka - тепер тих, кому до 60-ти років.

Президенти Франції, Німеччини та Росії провели перемовини без українського колеги. Донбас був однією із тем. Аналізуємо, що це означає для Києва.

Скандали через мову. Скільки слів достатньо, щоби обслужити клієнтів українською? Жителі різних регіонів пропонують рішення.

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