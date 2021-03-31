Повний локдаун у Києві, перемовини з Путіним без Зеленського і мовні скандали в Україні. Теленовини ВВС 18.03.21
У випуску 31 березня:
- Мер Києва закриває столицю на повний локдаун. Що не працюватиме з п'ятого квітня?
- Німеччина знову призупиняє щеплення вакциною AstraZeneka - тепер тих, кому до 60-ти років.
- Президенти Франції, Німеччини та Росії провели перемовини без українського колеги. Донбас був однією із тем. Аналізуємо, що це означає для Києва.
- Скандали через мову. Скільки слів достатньо, щоби обслужити клієнтів українською? Жителі різних регіонів пропонують рішення.
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