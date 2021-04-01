Киянина три роки тримали в полоні, щоб забрати квартиру. Деталі кримінальної драми

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Прокуратура Києва

Поліція звільнила киянина, якого зловмисники упродовж трьох років утримували в полоні. Вони мали на меті привласнити його квартиру.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, потерпілий з 2017 року перебував у списках зниклих безвісти.

Проте нещодавно правоохоронці отримали інформацію про можливе місце перебування розшукуваного - в Миколаївській області.

"Під час слідчих дій у помешканні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували в будинку", - каже Крищенко.

Автор фото, Поліція Києва

Як кажуть у столичній прокуратурі, принаймні першого з них фігуранти справи позбавили волі, щоб заволодіти його квартирою в Києві.

Трьох причетних до злочину вже вдалося затримати - йдеться про трьох уродженців Миколаївської та Запорізької областей.

Усіх їх вже доставили до Києва: встановлення усіх деталей справи та встановлення ролі кожного з затриманих ще попереду.

Справу відкрили за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та шахрайство.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому в поліції Києва кажуть, що під час слідчих дій до них звернулася ще одна жінка, яка розповіла, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її помешканням, а саму її поселили в приватний будинок в одному з сіл Миколаївщини.

Цю інформацію поліція ще перевіряє - як і можливу причетність затриманих до інших злочинів.