Киянина три роки тримали в полоні, щоб забрати квартиру. Деталі кримінальної драми
Поліція звільнила киянина, якого зловмисники упродовж трьох років утримували в полоні. Вони мали на меті привласнити його квартиру.
За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, потерпілий з 2017 року перебував у списках зниклих безвісти.
Проте нещодавно правоохоронці отримали інформацію про можливе місце перебування розшукуваного - в Миколаївській області.
"Під час слідчих дій у помешканні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували в будинку", - каже Крищенко.
Як кажуть у столичній прокуратурі, принаймні першого з них фігуранти справи позбавили волі, щоб заволодіти його квартирою в Києві.
Трьох причетних до злочину вже вдалося затримати - йдеться про трьох уродженців Миколаївської та Запорізької областей.
Усіх їх вже доставили до Києва: встановлення усіх деталей справи та встановлення ролі кожного з затриманих ще попереду.
Справу відкрили за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та шахрайство.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
При цьому в поліції Києва кажуть, що під час слідчих дій до них звернулася ще одна жінка, яка розповіла, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її помешканням, а саму її поселили в приватний будинок в одному з сіл Миколаївщини.
Цю інформацію поліція ще перевіряє - як і можливу причетність затриманих до інших злочинів.