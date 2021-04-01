Як працюватиме метро Києва на локдауні. Усі подробиці

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Заступниця начальника столичного метрополітену Наталія Макогон поділилася подробицями щодо того, як працюватиме метро Києва в період локдауну з 5 квітня.

За її словами, з понеділка метро, як і інший громадський транспорт, працюватиме за спецперепустками і перевозитиме виключно працівників критичної інфраструктури.

"Потяги в нас ходитимуть так само, як ходять сьогодні. Але пропускатимемо лише людей із спецперепустками", - зазначила пані Макогон.

Перевірятимуть наявність таких документів на входах до станцій метро будуть поліцейські та чергові.

При цьому безкоштовним проїзд для працівників критичних галузей не буде.

"Ми працюємо в звичайному режимі, але на вхід пускатимуть тільки пасажирів з перепустками, які оплачуватимуть проїзд", - каже Макогон.

Вона також закликала роботодавців переорієнтувати роботу таким чином, аби працівники могли працювати в дистанційному режимі - там, де це можливо.

1 квітня влада Києва оголосить умови і порядок отримання спеціальних перепусток.

Локдаун у Києві

Жорсткий карантин у столиці почне діяти з 5 квітня і триватиме щонайменше до 16 квітня.

З понеділка усі школи і дитячі садочки закриються.

Громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками. Їх зможуть отримати лише працівники підприємств критичної інфраструктури.

Спецперепустки почнуть працювати одразу з 5 квітня, заявки на них підприємства мають подавати, як і минулої весни.

Автор фото, КИЇВРАДА

Усі інші мають працювати дистанційно або за можливості взяти відпустку.

Раніше в березні влада Києва повідомила, що попри локдаун, не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм.

Зокрема перевозитиме не більше 50% пасажирів від місць.

Коли Київ перейшов у червону зону, то зачинили усі спортивні клуби.

Заклади громадського харчування зможуть продовжувати працювати тільки на винос чи доставку.

Також з 1 квітня у Києві припинять усі продуктові ярмарки на вулиці.

Поліція буде контролювати дотримання цих правил.

Мер Києва дав зрозуміти, що такі обмеження можуть продовжити і після 16 квітня.