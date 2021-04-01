Як працюватиме метро Києва на локдауні. Усі подробиці

Як працюватиме метро Києва на локдауні. Усі подробиці

Автор фото, Unian

Заступниця начальника столичного метрополітену Наталія Макогон поділилася подробицями щодо того, як працюватиме метро Києва в період локдауну з 5 квітня.

За її словами, з понеділка метро, як і інший громадський транспорт, працюватиме за спецперепустками і перевозитиме виключно працівників критичної інфраструктури.

"Потяги в нас ходитимуть так само, як ходять сьогодні. Але пропускатимемо лише людей із спецперепустками", - зазначила пані Макогон.

Перевірятимуть наявність таких документів на входах до станцій метро будуть поліцейські та чергові.

При цьому безкоштовним проїзд для працівників критичних галузей не буде.

"Ми працюємо в звичайному режимі, але на вхід пускатимуть тільки пасажирів з перепустками, які оплачуватимуть проїзд", - каже Макогон.

Вона також закликала роботодавців переорієнтувати роботу таким чином, аби працівники могли працювати в дистанційному режимі - там, де це можливо.

1 квітня влада Києва оголосить умови і порядок отримання спеціальних перепусток.

Локдаун у Києві

Жорсткий карантин у столиці почне діяти з 5 квітня і триватиме щонайменше до 16 квітня.

З понеділка усі школи і дитячі садочки закриються.

Громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками. Їх зможуть отримати лише працівники підприємств критичної інфраструктури.

Спецперепустки почнуть працювати одразу з 5 квітня, заявки на них підприємства мають подавати, як і минулої весни.

Автор фото, КИЇВРАДА

Усі інші мають працювати дистанційно або за можливості взяти відпустку.

Раніше в березні влада Києва повідомила, що попри локдаун, не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм.

Зокрема перевозитиме не більше 50% пасажирів від місць.

Коли Київ перейшов у червону зону, то зачинили усі спортивні клуби.

Заклади громадського харчування зможуть продовжувати працювати тільки на винос чи доставку.

Також з 1 квітня у Києві припинять усі продуктові ярмарки на вулиці.

Поліція буде контролювати дотримання цих правил.

Мер Києва дав зрозуміти, що такі обмеження можуть продовжити і після 16 квітня.

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