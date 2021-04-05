Затори та захмарні ціни на таксі. Як кияни їдуть на роботу в перший день локдауну

26 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Вранці 5 квітня стартував новий суворий локдаун в Києві - відтепер і до 16 квітня в столиці можна буде користуватися громадським транспортом лише за спецперепустками для працівників критичної інфраструктури, які видає Київдержадміністрація.

З самого ранку користувачі соцмереж скаржаться на затори та завищені ціни на таксі.

Карта Google, станом на 9.00 ранку, показує 8-9 бальні затори на найважливіших транспортних артеріях міста.

"Початок карантину - корки. Картина маслом, бензином та дизелем", - підписав у Facebook Олександр Данилюк фото однієї з розв'язок у Печерському районі.

"Карантинні будні. Корок набагато більший ніж зазвичай та абсолютно порожній автобус. Все як і очікувалось", - пише Володимир Рябошапка.

Ціни на таксі у популярних сервісів Uklon та Uber виросли щонайменше втричі. Поїздка за маршрутом, який зазвичай обходився в 100-150 гривень, зараз коштує від 350 до 430 гривень.

"Київське таксі - все "для людей". А як заробляєте в локдаун ви?", - скаржиться користувач Євген Будерацький.

"Найкраща мотивація нікуди не їхати в локдаун - дикі ціна на таксі. Такого не пам'ятаю за часів всіх карантинів, снігопадів та інших апокаліпсисів. Кому війна...", - скаржиться користувачка Юлія Рябчун.

За її словами, ціна на її маршруті зросла вдвічі - з 196 гривень до 416.

"У три рази!!! У три рази злетіли ціни на таксі для тих, у кого немає спецпропуску на проїзд в громадському транспорті. Той шлях, за який раніше стандартно Uklon вимагав 116 грн, зараз 360. Така ж ціна приблизно за проїзд в одну сторону нашої няні, яку ми кожен день будемо возити на таксі ці два тижні, тому що мою роботу ніхто не скасовував", - скарижться користувачка Юлія Горічева.

За її словами, на роботі досі не змогли отримати спецпропуски на метро з КМДА.

"В офіс приїхав перший співробітник, якому мерія повинна була видати спеціальний пропуск на громадський транспорт. Повинна була, але не видала. Дорога від дому до офісу, яка завжди коштувала 140 гривень, сьогодні коштувала 520. Ціни підняли більше ніж в 3 рази!" - пише Олексій Давиденко.

"Я їхав мостом Патона і заглядав в кожну маршрутку і кожен автобус. Їдуть порожні маршрутки.Їдуть порожні автобуси. Їде пусте метро. Зате, забиті таксі. Це нормально. Ажіотаж у всьому світі викликає зростання цін. Тільки ніде в світі причиною штучного ажіотажу не виступає тупість влади", - додає він.

"Зате в метро - кайф", - пишуть кияни, яким таки вдалося потрапити в "підземку".