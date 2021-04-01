У Москві навпроти посольства України вивісили образливі плакати. МЗС обурене

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Роман Цимбалюк Підпис до фото, Такі плакати з фотографіями українських дипломатів розмістили на паркані навпроти посольства України в Росії

30 та 31 березня в Москві невідомі розклеїли на парканах навпроти будівлі посольства України в Росії плакати з фотографіями українських дипломатів і коментарями про приналежність Криму. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Міністерство закордонних справ України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - наголошують в МЗС.

У цій конвенції йдеться про зобов'язання приймаючої сторони запобігати порушенню спокою дипломатичних представництв.

На двох плакатах написано: "До відома СЗР (Служби зовнішньої розвідки. - Ред.) України: Крим - це Росія", "До відома ГУР МО (Головного управління розвідки Міністерства оборони. - Ред.) України: Крим - це Росія".

Також невідомі пошкодили службове авто українського посольства, яке перебувало на стоянці у місті.

Посольство України направило ноту протесту в МЗС Росії, а МЗС України вимагає від Росії ретельного розслідування і забезпечення безпеки діяльності українських дипломатів.

"Фотографії були використані точно такі ж, як і на дипломатичних картах, які видає МЗС Росії", - відзначає кореспондент Інформагентства УНІАН в Росії Роман Цимбалюк.

Автор фото, Роман Цимбалюк

Помста за акцію у Києві?

Раніше УНІАН та Українська правда повідомили, що у ніч з 15 на 16 березня у Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явились плакати, на яких зображені їхні фотографії та був напис "Крим - це Україна".

Російські дипломати були названі на цих плакатах "розвідниками", співробітниками ФСБ і Генштабу РФ.