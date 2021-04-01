Cписок фейків 1 квітня. Кенгуру в Чорнобильській зоні, Voltswagen і чипізація з секс-режимом

1 година тому

Автор фото, Олександр Сирота / Monobank / Volkswagen Підпис до фото, 1 квітня - всесвітній день фейків. Навіть у часи карантину

1 квітня 2021 року в Україні ширяться розіграші про рідкісних кенгуру, які акліматизувалися у Чорнобильській зоні разом з кіньми Пржевальського, а також про чипування, яке дає змогу безконтактно сплачувати рахунки.

При цьому, як нарікають на сайті розіграшів UaReview, в останні роки придумувати абсурдні новини в Україні стає дедалі важче - українська реальність все більше схожа на фейк.

Чорнобильські кенгуру

Автор фото, Олександр Сирота Підпис до фото, Десь у лісах в Чорнобильській зоні (насправді це колаж)

Активіст збереження Чорнобильської зони Олександр Сирота опублікував у Facebook розповідь про кенгуру біля покинутого селища Польське.

І підкріпив її відповідним фото тварини, що перебігає лісову дорогу.

За словами Сироти, це "кенгуру Брюстера", яких в рамках експерименту в 1999 році привезли в Чорнобильську зону з австралійського заповідника "Тасманія-Нова".

Але 14 пар цих тварин майже одразу зникли у лісах зони й про них забули.

"Нещодавно зі мною зв'язався старий знайомий, старший науковий співробітник Інституту проблем експлуатації лісових угідь при НАН України Сергій Прохорович, з абсолютно неймовірною інформацією про те, що втрачені багато років тому "брюстеровци" живі й проживають у лісах неподалік від покинутого містечка Поліське!" - написав Олександр Сирота.

Він анонсував експедицію в зону відчуження, яка шукатиме таємничих чорнобильських кенгуру.

Розіграш з кенгуру на дорозі - давній жарт у "навколочорнобильській" тусовці.

До речі, згаданого виду "кенгуру Брюстера" не існує.

Про "відкриття" у Чорнобильській зоні сьогодні написав і Микола Фомін з Gamma Travel.

Автор фото, Nikolai Fomin

За його словами, біля об'єкту "Дуга" (величезна загоризонтна радіолокаційна станція) нібито знайшли "секретний бункер", який ніколи не відкривали багато років.

У комнтарях пишуть, що "саме з цього починаються фільми жахів".

Чип від банку

Автор фото, Monobank

Monobank 1 квітня розіслав "заявки на чипізацію" так званим monoчипом.

Він нібито проєктує зображення на сітківку ока, а керувати інтерфейсом можна, натискаючи віртуальні кнопки.

Чіпи, за словами авторів розсилки, дозволять робити банківські перекази через рукостискання, проводити безконтактну оплату навіть без термінала, дізнаватися курси валют та навіть вимірювати пульс.

"Також для клієнтів старше 21 року є режим ХХХ: ви можете виводити на сітківку ока під час сексу будь-який дорослий контент, який вас цікавить", - додають у банку.

Volkswagen стає Voltswagen. Або ні

Автор фото, Volkswagen Підпис до фото, Таким мало б стати нове лого Volkswagen, але це лише маркетинговий хід

Відомий автовиробник Volkswagen "повідомив" про зміну назви на Voltswagen.

"Ми знаємо, що 66 - це незвичний вік для зміни імені, але ми завжді молоді у серці. Представляємо Voltswagen. Схоже на Volkswagen, але з оновленим фокусом на електромобілі", - йшлося у повідомленні компанії.

Це викликало значний резонанс серед автолюбителів, тим більше, що твіт з'явився 30 березня, а не 1 квітня.

Однак пізніше у компанії зізналися, що перейменування справді було першоквітневим жартом, але водночас і маркетинговим трюком, щоб привернути увагу до їхньої нової моделі електромобілів ID.4.

Саакашвілі і Ever Given

Автор фото, Офіс президента України

Також у соцмережах ширилися новини про нібито повернення до Грузії її колишнього президента, а нині голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.

Його нібито бачили у літаку з Одеси до Тбілісі.

Гостроти додає те, що у Грузії на Міхеїла Саакашвілі очікує судовий вирок, за яким йому загрожують кілька років у в'язниці.

Це не перша інформація про нібито повернення Саакашвілі на батьківщину - він періодично публікує у своїх соцмережах заяви про плани повернення в Грузії, але його партія "Єдиний національний рух" залишається там в опозиції.

Автор фото, Євген Спірін Підпис до фото, Капітан контейнеровоза Ever Given - один з найновіших мемів. Його порівнюють з одним з чотирьох "вершників Апокаліпсису" - разом з поваром з Уханю, зварювальником з Бейрута і поліцейським з США

Редактор видання "Бабель" Євген Спірін оголосив, що став капітаном судна Ever Given - того самого гігантського контейнеровозу, який нещодавно викликав глобальну кризу логістики.

А газета "Вечірній Київ" пише про те, що на час карантину київський зоопарк роздасть тварин людям, адже у них (звірів) виникає депресія через пандемію.

Автор фото, Вечірній Київ

Киянам пропонують взяти до себе качкодзьоба, рись, шимпанзе і вовка.

Для качкодзьоба в квартирі має бути велика вання - не менше 180×90 см, для рисі - не має бути котів, для шимпанзе - антимоскітні сітки, а для вовка - квартира-студія не менше 60 кв. м.

Про звірів жартують й у інших країнах.

Кенійська природозахисна група "Друзі Карура" опублікувала новину, що місцеві білогорлі мавпи почали носити маски, наслідуючи людей.

У масках їх нібито зафіксували вчені.

Автор фото, Varvar brewery

А українські пивовари похвалилися новим пивом з буряка, чорносливу і чорнозему.

Назва фейкового пива закликає не боятися його.

Девіз:"Всяке може буть"

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, В останні роки межа між шоу та реальністю в Україні все більше розмивається, відзначають у соцмережах. На фото колишні актори Олександр Скічко та Володимир Зеленський. Станом на 1 квітня 2021 вони чинний голова Черкаської ОДА та президент України

Водночас політтехнолог Віталій Чепинога вважає, що свято 1 квітні вже відживає своє, адже "в сучасному світі ніхто вже не відрізнить правду від брехні".

"Який дурний жарт не зродився б в твоїй дотепній неспокійній голові ("новий вірус в Китаї", "МОЗ вимагатиме вдягати маску на сраку", "Українців вакцинуватимуть звіробоєм і подорожником") - все це може реально трапитися ще … до вечора" - написав Чепинога.

"То у старій республіканській Франції девіз: "Ліберте! Егаліте! Фратерніте!" В молодій демократичній Україні парадигми зовсім інші: "Всяке може буть", - додав він.

А головний редактор сайту гумористичних новин UaReview Роман Голубовський, з яким поспілкувалися BBC News, зізнався, що придумувати абсурдні новини про Україну стало важче, особливо після приходу до влади Володимира Зеленського.

"Він і команда розмили межу між реальністю і абсурдом", - вважає редактор UaReview.

"У такий час ми живемо: абсурд - це нова реальність", - додав він.