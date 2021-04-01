Ескалація напруги навколо України. Останні заяви та ситуація на Донбасі

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Операція ООС

Ситуація навколо українських кордонів та переміщення російських військ стали предметом одразу кількох заяв та зустрічей на найвищому рівні.

Про ескалацію навколо України заговорили і в НАТО.

Тим часом на Донбасі у четвер один поранений український військовий, а у самопроголошеній "ДНР" заговорили про українські ударні безпілотники "Байрактар".

"Гра м'язами"

Президент Володимир Зеленський у четвер заявив про те, що "ескалація помітна з початку року".

Він також назвав кількість втрат української армії у 2021 році: "20 загиблих і 57 поранених - тільки за перші місяці".

За підрахунками BBC News Україна з офіційних джерел, з початку року на сході загинуло 23 бійця (однак підрив трьох десантників 14 лютого, судячи з усього, не вважається бойовою втратою).

Загалом же з початку перемир'я у липні минулого року у боях та через підриви загинуло 27 українських військових.

За словами Володимира Зеленського, загострення на Донбасі можна пов'язати з "санкціями проти Віктора Медведчука, нашою голосною та твердою позиція щодо незалежності України… й беззаперечною підтримкою з боку західних партнерів".

Інший момент - "нарощування присутності російських військ на кордоні".

Автор фото, VK.com Підпис до фото, Російські САУ на Кримському мосту (з соцмереж)

"Гра м'язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону - це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас - тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності", - вважає Володимир Зеленський.

Він запевнив, що "ми завжди готові до будь-яких провокацій".

Перед цим про можливість "широкомастабних провокацій" та "спроби просування російських окупаційних військ углиб території України" попередили у військовій розвідці.

Водночас Володимир Зеленський запевнив, що продовжить курс на перемовини.

"Ми не зупиняємось і домовляємося про перемир'я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія - обов'язково мир і повернення наших людей і територій", - пояснив президент.

А в українському МЗС дії Росії оцінили як "системну та наймасштабнішу за останні роки" ескалацію.

Міністр Дмитро Кулеба так само згадав про можливі провокації: "Яку б дезінформацію не поширювала Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання".

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що Росія переміщення російських військ "не має нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози".

Також відомо про передислокацію в анексований Крим 56-ї російської бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ), яку там зменшать до полку.

Цей маршрут частково проходить неподалік українських кордонів.

НАТО і США про ескалацію

Автор фото, Міноборони України

1 квітня ввечері міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з Ллойдом Остіном.

В українському міністерстві кажуть, що розмова відбулася "за ініціативи американської сторони".

"У разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України", - передає пресслужба Міноборони України слова американського міністра.

Також у четвер заступник голови Офісу президента Роман Машовець зустрівся з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим.

На зустрічі так само мова йшла про "нарощування присутності російських військ біля українського кордону".

Роман Машовець говорив також про спільні навчань ЗСУ з силами НАТО, зокрема з авіацією ("повітряні патрулі у повітряному просторі України").

Олександр Вінніков пообіцяв передати всі дані про ситуацію на кордонах України у штаб-квартиру НАТО.

Тим часом ситуацію в Україні розглядають вже і у самому НАТО.

Як передає Reuters, посли НАТО обговорили "останню масштабну військову активність Росії в Україні та навколо неї".

Про дипломатичні зустрічі по темі ескалації навколо України повідомляє і Посольство США в Україні.

Аташе з питань оборони США, Канади та Великобританії зустрілися з міністром оборони України Тараном, одразу двома його заступниками Петренком і Поліщуком, командувачем об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим та головою Головного управління розвідки Міноборони Кирило Будановим.

"Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, і уважно спостерігаємо за ситуацією в Україні", - повідомили в американському посольстві.

А перед цим голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі поговорив телефоном з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

"Схоже, що ми бачимо майже пікове військово-дипломатичне навантаження (ледь не сказав "останні зусилля зупинити новий віток війни"). Генерал Марк Міллі - це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США (найвища посада в збройних силах)", - пише голова об'єднання BlackSeaNews Андрій Клименко.

"До речі: 29 березня о 12 годині... були опущені затвори головної споруди Північно-Кримського каналу. Розпочався поливний сезон на Херсонщині", - натякнув він на те, що вся ситуація може бути пов'язаною з водою для Криму.

Ситуація на Донбасі

Автор фото, 15 бригада

Тим часом штаб Операції об'єднаних сил повідомляють про одного пораненого українського військового за минулу добу.

Там також звинуватили проросійські сили у шести порушеннях перемир'я (що не є надто високим показником для останніх місяців).

Зокрема біля Шумів, де нещодавно загинули шестеро українських бійців, противник вів вогонь з автоматичних гранатометів.

У так званій "Народній міліції ДНР" звинуватили українську армію в обстрілі села Олександрівка зі станкових гранатометів.

А у підконтрольних проросійським силам пабліках пишуть про те, що "в районі Ясинуватої сьогодні літав "Байрактар".

Це нібито перша поява цих ударних безпілотників на фронті.

Жодних доказів при цьому не надали.