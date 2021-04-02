20 тисяч нових хворих і багато померлих. Україна стрімко б'є рекорди Covid

22 хвилин(и) тому

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В Україні за минулу добу зафіксували 19 тисяч 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 433 людини померли.

Це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби, за весь час пандемії на території України, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Денна кількість смертей також найбільша за час пандемії.

1 квітня повідомляли про понад 17,5 тисяч хворих. А 31 березня їх було 11 тисяч.

Також за минулу добу госпіталізували понад п'ять тисяч людей.

Найбільше підтверджених випадків виявили у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

Усього за добу зробили понад 128 тисяч тестів на виявлення Covid.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 1,7 мільйона людей, з них 33 тисячі померли. Одужали 1 333 370 людей.

Офіційні дані можуть бути далекими від реальних цифр. Багатьом людям зараз не діагностують коронавірус, а частині померлих записують причиною смерті наслідки хвороби, такі як пневмонія, а не Covid.

Прогнози для України

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов попереджав, що ризики "постковідного синдрому" зростають. До 70% перехворілих на коронавірус українців потребують від трьох до шести місяців додаткової реабілітації.

16 березня вчені Національної академії наук України повідомляли, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої. При цьому зростання смертності від коронавірусу вчені прогнозують як мінімум до квітня.

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У Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні стабілізується протягом найближчих двох тижнів.

За кількістю виявлених випадків на 100 тисяч населення Україна вийшла на максимальний європейський рівень, що спостерігався протягом осінньої хвилі.

"В Україні рівень тестувань і коефіцієнт виявлення випадків — одні з найгірших у Європі. Цього тижня Україна вже вийшла на третє місце за рівнем смертності серед великих країн Європи", - сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Юрій Ганиченко на брифінгу 1 квітня.

На початок квітня Київ та 10 областей України увійшли до "червоних" карантинних зон з суворими обмеженнями.

Це Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.