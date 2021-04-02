Жахлива катастрофа швидкісного потяга в Тайвані: щонайменше 41 загиблий

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Щонайменше 34 людини загинули, а 72 залишаються у потязі, який зійшов з рейок після зіткнення з ремонтною машиною на Тайвані. Інцидент стався всередині тунелю.

Центральний оперативний центр Тайваню зазначає, що рятувальники намагаються дістатися до чотирьох вагонів в тунелі, які "сильно пошкоджені".

Потяг з восьми вагонів прямував зі столиці Тайбей до міста Тайтунг.

ЗМІ вже називають інцидент наймасштабнішою залізничною катастрофою на острові за останні 40 років.

Експрес був переповнений, у ньому їхали близько 350 пасажирів. Багато з них їхали стоячи і в момент катастрофи їх розкидало по вагону, пишуть тайванські ЗМІ.

Автор фото, Reuters

На фото з місця інциденту видно, що вагони розірвалися від зіткнення, а інші деформувалися так, що це заважає рятувальникам дістатися до пасажирів.

Також на знімках можна побачити, як люди, які не постраждали, йдуть вздовж залізничних колій зі своїми речами.

"Я відчула, що стався раптовий сильний поштовх, я впала на підлогу. Ми розбили вікно, щоб вилізти на дах поїзда", - розповіла тайванській агенції UDN одна з пасажирок, якій вдалося врятуватися.

Близько ста пасажирів евакуювали з перших чотирьох вагонів потяга, а вагони з п'ятого по восьмий деформувалися і до них важко отримати доступ, повідомили пожежники.

Автор фото, Reuters

Офіційне Центральне інформаційне агентство заявило, що ремонтний автомобіль був "неправильно припаркований". За попередньою інформацією компанії Taiwan Railway, ремонтна машина могла "зсунутися" на колії перед потягом.

Аварія сталась на початку довгих вихідних, присвячених фестивалю Цінмін, відомого як День прибирання могил. У цей час люди подорожують, щоб відвідати могили родичів і пом'янути померлих.

Східне узбережжя Тайваню, де сталася катастрофа, є популярним туристичним напрямком, а залізнична лінія від Тайбею до східного узбережжя відома своїми тунелями.

Автор фото, Reuters

У 2018 році 18 осіб загинули та 175 отримали поранення, коли поїзд зійшов з колій на північному сході Тайваню. У 1981 році 30 осіб загинули в результаті зіткнення на півночі Тайваню.

Наприкінці березня залізничний інцидент стався в Україні. У Дніпропетровській області зійшов з рейок швидкісний потяг "Київ-Запоріжжя". Обійшлось без жертв.

Автор фото, Укрзалізниця Підпис до фото, Швидкісний потяг "Київ-Запоріжжя"