Чоловіка на пляжі побив "дуже лютий" восьминіг

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram/Lance Karlson Підпис до фото, Восьминіг напав на Ленса Карлсона на австралійському пляжі

Австралієць проводив відпустку на одному з пляжів на заході Австралії, як раптом на нього напав і побив "найлютіший у світі восьминіг", розповів сам чоловік.

На відео, яке одразу стало вірусним, можна побачити на мілководді восьминога, який наближається до геолога Ленса Карлсона.

Пізніше істота знову наблизилась до чоловіка і вдарила його по руці, а потім потовкла йому шию і спину.

Щупальця лишили на його шкірі пекучі червоні плями, які, каже Карлсон, трохи перестали боліти, лише коли він полив їх колою.

Чоловік є колишнім рятувальником і розповів австралійському виданню 7News, що його улюбленим методом лікування укусів морських тварин є оцет, але на той момент він його не мав.

Але він знав, що допомогти може якась кислота, і вирішив спробувати колу: "І це спрацювало".

Пан Карлсон розповів, що хотів скупатися на пляжі в Затоці Географа, де він зупинився з сім'єю. І раптом він побачив щось, що йому здалось хвостом скату, який хапає чайку.

Він зрозумів, що це восьминіг, лише коли разом із дворічною донькою підійшов ближче, і почав знімати відео. Раптово створіння почало наближатися.

"Восьминіг кинувся на нас, і це було справжнім шоком", - сказав Карлсон агентству Reuters.

Пізніше чоловік пішов у воду один, восьминіг знову знайшов його і вдарив.

"Мої окуляри затуманилися, вода раптом стала каламутною, я лише пам'ятаю, що був шокований і розгублений", - сказав він.