Погані колії. Укрзалізниця назвала причину аварії Інтерсіті й звільняє керівників

1 година тому

Автор фото, "Укрзалізниця" Підпис до фото, Аварія сталася 29 березня, з рейок зійшло шість із дев'яти вагонів, але ніхто не постраждав

"Укрзалізниця" відсторонила від виконання обов'язків низку керівників Придніпровської залізниці.

За словами компанії, імовірно, саме через їхню службову недбалість зійшли з рейок вагони потягу Інтерсіті+.

Корейські швидкісні потяги закупили ще перед Євро-2012 року.

Це була перша така велика аварія швидкісних потягів за майже десять років курсування.

Серед відсторонених - заступник директора, перший заступник начальника, головний інженер служби колії та інші керівники регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Аварія сталася 29 березня, тоді з рейок зійшли шість із дев'яти вагонів, але ніхто не постраждав. Аварія сталась на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Потяг їхав з Києва до Запоріжжя.

"Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії.

Попередні висновки цього розслідування - до аварії призвели "грубі порушення в утриманні верхньої будови колії".

"Комісія... виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, встановлено порушення під час ведення журналів обліку", - повідомила "Укрзалізниця".

Автор фото, Укрзалізниця

Там також заявили, що за станом залізничних колій встановлять "жорсткий контроль".

"Ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене", каже компанія.

Національна поліція своєю чергою також відкрила кримінальне провадження.