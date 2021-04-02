Погані колії. Укрзалізниця назвала причину аварії Інтерсіті й звільняє керівників
"Укрзалізниця" відсторонила від виконання обов'язків низку керівників Придніпровської залізниці.
За словами компанії, імовірно, саме через їхню службову недбалість зійшли з рейок вагони потягу Інтерсіті+.
Корейські швидкісні потяги закупили ще перед Євро-2012 року.
Це була перша така велика аварія швидкісних потягів за майже десять років курсування.
Серед відсторонених - заступник директора, перший заступник начальника, головний інженер служби колії та інші керівники регіональної філії "Придніпровська залізниця".
Аварія сталася 29 березня, тоді з рейок зійшли шість із дев'яти вагонів, але ніхто не постраждав. Аварія сталась на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Потяг їхав з Києва до Запоріжжя.
"Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії.
Попередні висновки цього розслідування - до аварії призвели "грубі порушення в утриманні верхньої будови колії".
"Комісія... виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, встановлено порушення під час ведення журналів обліку", - повідомила "Укрзалізниця".
Там також заявили, що за станом залізничних колій встановлять "жорсткий контроль".
"Ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене", каже компанія.
Національна поліція своєю чергою також відкрила кримінальне провадження.