Дослідники дістались до найглибшого затонулого корабля в історії

30 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так виглядає судно USS Johnston на дні моря

Підводний човен занурився і зняв на відео рештки американського військового судна USS Johnston, що затонув під час Другої Світової у 1944 році.

Це місце найглибшої досі відомої корабельної аварії у світі.

Корабель лежить на глибині 6,5 км під водою у Філіппінському морі, що у Тихому океані.

Під час серії занурень дослідники кілька годин оглядали та знімали місце аварії.

Американський есмінець USS Johnston, що мав довжину у 115 метрів, затонув після жорстокого бою з японцями біля острова Самар у 1944 році.

Віктор Весково, який керував експедицією та пілотував підводний човен, розповів: "Корабель лежить настільки глибоко, що у таких місцях дуже мало кисню. І хоча на кораблі видно сліди життєдіяльності морських мешканців, він зберігся надзвичайно добре, крім пошкоджень, отриманих у жорстокій битві".

Автор фото, US NAVY Підпис до фото, З екіпажу у 327 людей у битві вижили лише 141 людина

Вперше рештки USS Johnston виявили в 2019 році.

Але велика частина корабля лежала дуже глибоко. Тому для цієї експедиції залучили підводний човен DSV Limiting Factor.

Він має титановий корпус товщиною 9 см. Всередину можуть поміститися двоє людей. Човен може спускатися на будь-яку глибину. Раніше він досліджував Титанік, а також найглибше місце у світі - Маріанський жолоб, глибиною 11 км.

Пан Весково розповів, що під час занурення дослідники побачили номер корпусу судна - 557. Також було добре видно вцілілі гармати.

"Ми побачили подвійні торпедні стійки посеред корабля, які були абсолютно порожніми, тому що вони вистрілили всі свої торпеди у японців".

Зараз команда працює з морськими істориками, щоб дізнатися більше про цю битву Другої світової війни.

Порівняно невеликий USS Johnston вступив у бій з японським флотом, який мав значну перевагу, включаючи найбільший в Японії броненосець.

З екіпажу у 327 людей у битві вижила лише 141 людина. Жодних людських решток, чи одягу на місці аварії не знайшли.

Дослідники поклали вінки на воду на місці кораблетрощі.