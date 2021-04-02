Росія не зацікавлена у війні з Україною - заява Москви

3 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Переміщення російських військових до кордонів України і в анексований Крим спантеличило спостерігачів

Розмови про потенційний конфлікт Росії з Україною - це вигадка Києва, заявив заступник російського міністра закордонних справ Андрій Руденко в коментарі "РИА Новости".

Останніми днями ситуація біля українських кордонів та переміщення російських військ стали предметом одразу кількох заяв та зустрічей на найвищому рівні.

А в українському МЗС дії Росії оцінили як "системну та наймасштабнішу за останні роки" ескалацію.

"Ми розраховуємо, що Україна проявить розсудливість і утримається від кроків, які спровокують конфлікт", - сказав пан Руденко.

За його словами, останні заяви Києва спрямовані на те, аби відволікати українців від внутрішніх проблем, в тому числі пов'язаних з "падінням популярності правлячої партії".

Що відбувається?

Останнім часом в російських соціальних мережах масово з'являються повідомлення про перекидання техніки до російсько-українського кордону і в анексований Крим.

Водночас українська армія провела навчання поблизу Криму з далекобійними системами залпового вогню "Смерч" та зенітно-ракетними комплексами "Оса".

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони України попередило про можливість "широкомасштабних провокацій проти нашої держави".

В українському ж Генштабі кажуть - концентрацію російських військ бачать, але на війну "вже завтра" не очікують.

Президент Володимир Зеленський назвав "гру м'язами" - "традиційною справою Росії", і заявив, що "ескалація помітна з початку року".

Речник Кремля Дмитро Пєсков перед тим запевнив, що переміщення російських військ "не має нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози".

Підпис до фото, Шлях передислокації 56-ї бригади ВДВ з Волгоградської області до Криму. Ймовірно, переміщення техніки пов'язане і з цим процесом

Заяви США

1 квітня ввечері міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з головою Пентагона Ллойдом Остіном.

В українському міністерстві кажуть, що розмова відбулася "за ініціативи американської сторони".

"У разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України", - передає пресслужба Міноборони України слова американського міністра.

Як повідомляє Reuters, посли НАТО також обговорили "останню масштабну військову активність Росії в Україні та навколо неї".