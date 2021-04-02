Nike виграла суд у творців "сатанинських" кросівок з кров'ю. Але їх вже розкупили

25 хвилин(и) тому

Автор фото, MSCHF

Корпорація Nike домоглася заборони на продаж кросівок під назвою Satan Shoes ("Сатанинське взуття"), створених арт-колективом з Нью-Йорка. В їхніх підошвах міститься крапля справжньої людської крові.

Але всю партію на 666 пар розпродали ще в понеділок - менше ніж за хвилину, як запевняють автори "Сатанинського взуття", бруклінська організація художників MSCHF і репер Lil Nas X.

Кросівки створені на основі Nike Air Max 97 і продавалися за 1018 доларів.

В авторському варіанті бульбашки повітря в підошві заповнені чорнилом, змішаними з краплею людської крові. Кров добровільно здали члени арт-колективу.

На шнурках кросівок підвішена бронзова пентаграма, а збоку - напис "LUKE 10:18". Це відсилання до рядка з Євангелія від Луки "Я бачив сатану, що з неба падав, немов блискавка".

Nike звинуватила колектив у незаконному використанні товарного знака. Компанія подала позов до суду Східного округу Нью-Йорка, і суддя ухвалив рішення тимчасово заборонити колективу MSCHF продавати цю колекцію.

До репера Lil Nas X Nike претензії не пред'являли.

Автор фото, MSCHF

Чорно-червоні кросівки надійшли у продаж у понеділок, через три дні після дебюту нової пісні Lil Nas X на платформі YouTube.

У відеокліпі на цю пісню, яка називається Montero (Call Me By Your Name), репер спускається жердиною для стриптизу з раю в пекло, а на ногах у нього - "сатанинські" кросівки.

Nike зажадала зняти "сатанинські" кросівки з продажу та заборонити колективу подальше використання логотипу Nike.

"MSCHF і їх неправомірно створене "Сатанинське взуття" можуть посіяти нерозуміння і створити помилкові асоціації між продуктами MSCHF і Nike. Вже є свідчення істотного нерозуміння і розмивання бренду на ринку, включаючи заклики бойкотувати Nike", - йдеться в позові компанії.

Nike посилається на твіт популярного блогера @Saint, який рекламує взуття. Його пост розпалив ажіотаж в соцмережах і викликав гучну реакцію з боку американських консерваторів.

З критикою продукту виступили губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем і кілька представників духовенства.

"Нашим дітям кажуть, що такі продукти - це не просто нормально, це "ексклюзивно". Але ви знаєте, що більш ексклюзивно? Вічна душа, дарована Богом", - написала губернаторка Ноем.

Lil Nas X у відповідь запостив кілька мемів і відео, зняте на релігійному заході, де зі сцени розповідають про його кросівки.

"Ми живемо в пандемію, щотижня у нас масова стрілянина, але ви ось збираєтеся в церкві, щоб обговорити кросівки", - написав Lil Nas X.