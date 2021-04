Nike виграла суд у творців "сатанинських" кросівок з кров'ю. Але їх вже розкупили

25 хвилин(и) тому

У відеокліпі на цю пісню, яка називається Montero (Call Me By Your Name), репер спускається жердиною для стриптизу з раю в пекло, а на ногах у нього - "сатанинські" кросівки.