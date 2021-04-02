Чи буде загальний локдаун і комендантська година. Що відомо

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

В уряді наразі не обговорюють варіантів повного національного локдауну і комендантської години. Про це міністр Кабміну Олег Немчінов розповів телеканалу "Україна 24".

"Зараз не обговорюється запровадження всеукраїнських обмежень. Наразі працюємо в режимі адаптивного карантину. Комендантську годину не обговорюють", - уточнив чиновник.

В уряді заохочують місцеву владу запроваджувати обмеження відповідно до рівня захворюваності.

Іншу думку щодо національного карантину має голова парламентського комітету здоров'я Михайло Радуцький.

Він попереджає, що Україну очікують ще складніші випробування через "південноафриканську" мутацію коронавірусної хвороби і вважає, що час оголосити повний локдаун по всій країні.

"Адаптивними протиепідеміологічними заходами, якими ми користувались останні пів року, навалу штамів коронавірусу не стримати. Інші країни вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження. Вважаю, що і в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом", - написав політик у Facebook.

Автор фото, Reuters

За прогнозами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися до 15 квітня, а потім стабілізується.

За його словами, вже є певні покращення в Івано-Франківській та Чернівецькій області, там навіть згортають мобільний шпиталь ДСНС, але в інших регіонах, зокрема у Києві, все ще критичний стан речей.

Яка зараз статистика

За минулу добу зафіксували 19 тисяч 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 433 людини померли.

Це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби, за весь час пандемії в Україні. Денна кількість смертей також зараз найбільша.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 1,7 мільйона людей, з них 33 тисячі померли. Одужали 1 333 370 людей.

Офіційні дані можуть бути далекими від реальних цифр. Багатьом людям зараз не діагностують коронавірус, а частині померлих записують причиною смерті наслідки хвороби, такі як пневмонія.

На початок квітня Київ та 10 областей України увійшли до "червоних" карантинних зон з суворими обмеженнями.

Це Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.

З 5 квітня локдаун з закриттям транспорту діятиме у Києві.