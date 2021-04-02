Байден і Зеленський вперше поговорили

48 хвилин(и) тому

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Лідер США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський вперше поговорили телефоном. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Також президенти поговорили про реформи, які має продовжувати Україна, зокрема, боротьбу з корупцією.

"Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться у повідомленні.

Байден та Зеленський також обговорили співпрацю США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій", - так розповів про свою першу розмову з президентом Байденом вже Володимир Зеленський.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Байден запевнив, що США не залишать Україну без підтримки.

Він зазначив, що розмова тривала близько 50 хвилин і що Володимир Зеленський запросив президента США взяти участь в саміті "Кримської платформи".

Як повідомило американське видання Politico, лідери України та США говорили від 30 до 40 хвилин. Байден підтвердив свою прихильність України і сказав, що "він дуже вірить в країну".

Чи буде війна?

Розмова відбулась після появи інформації, що Росія перекидає війська до кордону з Україною.

Про те, що російські війська після закінчення навчань не поспішають залишати прикордонні райони, повідомило видання New York Times з посиланням на американських військових.

В російських соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про перекидання техніки до російсько-українського кордону і в анексований Крим.

Президент Зеленський у четвер заявив про те, що "ескалація помітна з початку року".

За словами Зеленського, загострення на Донбасі можна пов'язати з "санкціями проти Віктора Медведчука, нашою голосною та твердою позицією щодо незалежності України… й беззаперечною підтримкою з боку західних партнерів".

"Гра м'язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону - це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас - тиску під час переговорів щодо припинення вогню", - вважає Володимир Зеленський.

Він запевнив, що "ми завжди готові до будь-яких провокацій".

Водночас речник президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, з чим пов'язане нарощування російської військової присутності на кордонах з Україною і в Криму, заявив, що Російська Федерація переміщує сили своєю територією на свій розсуд і це "не має нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози".

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці держави.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Очільник Міноборони США Ллойд Остін у розмові з міністром оборони Андрієм Тараном запевнив, що Україна не залишиться наодинці в разі посилення російської агресії.