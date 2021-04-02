Зеленський оголосив про санкції топ-10 контрабандистам

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський за результатами засідання РНБО оголосив "чорну п'ятницю" людям, які грабують Україну. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Контрабанда - це економічний тероризм проти України", - заявив президент.

Він повідомив про санкції, блокування активів та майна людей, яких за даними РНБО та СБУ, можна назвати топдесяткою української контрабанди.

При цьому жодних імен він не назвав.

За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів - внаслідок неефективної роботи митниці, зазначив президент.

Він запевнив, що це не остання десятка людей, проти яких запроваджують санкції.

Також він оголосив про відсторонення від роботи десятки посадовців на митниці і пообіцяв криміналізацію недостовірного митного декларування.

Що ще вирішили на РНБО?

Крім того, президент оголосив про повернення Україні стратегічного нафтопроводу Прикарпат-Західтранс, який незаконно відчужили.

Попередні власники протягом 2017-2019 років знищили майже 400 кілометрів нафтопроводу.

"Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність. Причетним до цього особам скажу коротко, цитатою з відомої комедії: "Ваше дело - труба!", - заявив президент.

А що Донбас?

І лише наприкінці свого відеозвернення він загадав ситуацію на Донбасі, заявивши про важливість збереження режиму повного припинення вогню.

"Укотре наголошу - наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, який обрала Україна", - заявив Зеленський.

Зеленський згадав про підтримку з боку США, як приклад навів свою сьогоднішню розмову з президентом США Джо Байденом.

"Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії", - сказав президент.

Він заявив, що Байден підтримав втілення й продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного Суду.

Парад санкцій

Це вже не перше п'ятничне засідання РНБО, де ухвалюють гучні рішення та оголошують про санкції.

2 лютого українська влада запровадила санкції щодо депутата з ОПЗЖ Тараса Козака, а також телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne", які йому належать. Ці канали припинили мовлення в ефірі.

19 лютого РНБО ввела санкції щодо одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

У РНБО заявили, що санкції проти Медведчука і Марченко накладені за "фінансування тероризму".

Медведчук відкидає усі звинувачення, які висуває йому та його соратникам влада. Каже, що тікати з України не планує.

Автор фото, УНІАН

Раніше Рада національної безпеки також запровадила санкції щодо десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Росією Криму.