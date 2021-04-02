Напад поблизу Капітолію: двоє загиблих

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Вашингтоні автомобіль намагався протаранити загородження поблизу Капітолію. Загинули двоє людей - поліцейський і нападник.

Підходи до будівель Конгресу США повністю заблокувала поліція.

Загинув один з поліцейських, який охороняв в'їзд до Капітолію. Нападник помер від отриманих поранень.

Територію навколо капітолійського пагорба у центрі Вашингтона у п'ятницю повністю заблокували підрозділи поліції.

Перекриті входи і виходи з усіх будівель Конгресу США.

Автор фото, Reuters

Пізніше поліція, що відповідає за охорону Капітолію, поширила офіційне повідомлення про те, що невідомий на автомобілі спробував протаранити загородження з північного боку комплексу будівель, скоївши наїзд на двох офіцерів поліції.

"Обидва офіцери отримали поранення. Нападника затримали. Всі троє доставлені в лікарню", - йшлося у заяві.

Автор фото, Reuters

Згодом стало відомо, що нападник помер від отриманих поранень. Помер і один з поліцейських, який постраждав в результаті наїзду.

Як стверджують джерела телеканалу NBC у правоохоронних органах, водій легкового автомобіля спочатку протаранив зовнішнє огородження біля однієї з будівель Конгресу. Потім машина збила двох поліцейських, врізавшись в бетонний блок, що перегороджує під'їзд до комплексу.

Водій машини намагався з ножем атакувати поліцейських, які відкрили вогонь. В результаті нападник отримав поранення.

У п'ятницю засідання Конгресу не проводилися, але в Капітолії, як зазвичай, працювали співробітники Конгресу.

Повідомлення про "зовнішню загрозу" законодавці і співробітники Конгресу останній раз отримали 6 січня цього року, перед тим, як прихильники експрезидента Дональда Трампа спробували штурмувати будівлю Капітолію.

Після цього навколо будівлю Конгресу спорудили огорожі та паркани. В кінці березня їх почали демонтувати.

На відео з місця події, опублікованому в мережі, видно двох людей на ношах, яких несуть до швидкої.

Журналіст Джейк Шерман, що перебував у цей час в Капітолії, опублікував в у Twitter відео вертольота, що сідає поруч.

"Ніколи нічого подібного не бачив", - написав він.

Конгресменів у момент нападу у Капітолії не було, але вони моментально відреагували на подію в соцмережах.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі розпорядилася приспустити державний прапор на флагштоку Капітолію на честь загиблого поліцейського.

"Сьогоднішній інцидент в Капітолії нагадує нам про загрози, з якими все ще стикається наша країна", - написав у Twitter республіканець від штату Мічиган Фред Аптон.

"Подумки я разом з цими хоробрими співробітниками поліції і їх сім'ями, - написав демократ Ерік Суолвелл. - Вони пожертвували багато чим в останні кілька місяців, і ми у вічному боргу перед ними".