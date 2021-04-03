Росія застерегла НАТО не надсилати війська на допомогу Україні. Альянс занепокоєний

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія проводить військові маневри в Криму

Росія застерігає НАТО не надсилати будь-які війська на допомогу Україні на тлі повідомлень про велике нарощування російських військових біля кордону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживатиме "додаткових заходів", якщо НАТО піде на такий крок.

На сході України тривають епізодичні сутички між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами.

Збройні сили США в Європі наразі перебувають у підвищеній готовності, посилаючись на "ескалацію російської агресії" в цьому районі.

Представник НАТО заявив агенції Reuters, що Росія підриває зусилля, спрямовані на зменшення напруженості на сході України, і посли НАТО зустрілися в четвер, щоб обговорити ситуацію.

"Союзники поділилися своєю стурбованістю щодо нещодавньої широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї", - сказав посадовець.

Президент України Володимир Зеленський приєднався до критики, заявивши, що "військові навчання та можливі провокації вздовж кордону - це традиційні російські ігри".

У телефонній розмові з паном Зеленським у п'ятницю президент США Джо Байден "підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Тим часом пан Пєсков звинуватив українські сили у влаштуванні "провокацій" на передовій на сході України, де щоденно порушують хиткий режим припинення вогню.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив ВВС, що на північному кордоні між Україною та Росією, уздовж східного кордону та у незаконно окупованому Криму відбулося скупчення російських військових.

"Тож ми спостерігали нарощування військ Російської федерації на трьох напрямках, - сказав він. - Україна не хоче ніякої ескалації - нам не потрібна війна".

Під час найгіршого за останні місяці інциденту четверо українських солдатів загинули внаслідок сепаратистських обстрілів 26 березня поблизу села Шуми в Донецькій області. Відтоді трапилося ще кілька менших інцидентів.

Який масштаб російської участі?

Минулого місяця Росія провела військові навчання в анексованому Криму.

Бойовики на сході України також покладаються на допомогу Росії. Західні уряди заявляють, що Росія розмістила там регулярні війська разом із важким озброєнням. Це заперечує Кремль, який каже, що російські "добровольці" допомагають повстанцям, які захопили ділянки Донецької та Луганської областей у квітні 2014 року.

На неперевіреному відео, поширеному у Twitter, видно російські танки, артилерію та бронетехніку, які прямують до українського кордону.

Командувач армії України генерал Руслан Хомчак заявив, що Росія розмістила 28 тактичних груп біля східного кордону України та в Криму, що складає близько 20-25 тис. військових. Російські чиновники цього не підтвердили і не надали точних цифр.

За словами генерала Хомчака, Росія також має майже 3000 офіцерів та військових інструкторів у підрозділах бойовиків на сході України.

"Російська Федерація переміщує свої збройні сили на своїй території на власний розсуд", - заявив речник Кремля пан Пєсков. Він додав, що "це нікого не має хвилювати і нікому не загрожує".

Російські військові підтвердили, що цього року десантно-штурмова бригада - близько 4000 військовослужбовців - передислокується до Криму з Волгограда на півдні Росії.

З 2014 року Росія значно посилила свою військову присутність у Криму, включно зі своєю ключовою військовою базою в Севастополі.