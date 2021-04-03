Російський "Супутник V" не вберіг президента Аргентини від коронавірусу

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аргентинський президент захворів на Covid-19 на свій день народження. Російські розробники "Супутника V" кажуть, що вона не гарантує повного захисту

Президент Аргентини Альберто Фернандес заявив, що його тест на коронавірус виявився позитивним попри російську вакцину.

У січні в адміністрації аргентинського президента повідомили, що він зробив щеплення першим компонентом російського "Супутника V", а за три тижні отримав другу дозу.

"Сьогодні після того, як у мене піднялася температура до 37,3 і був невеликий головний біль, я здав тест на антиген, який виявився позитивним", - написав зараз Альберто Фернандес у Twitter.

Він уточнив, що ще чекає на підтвердження ПЛР-тесту.

Як пише Альберто Фернандес, він почуває себе добре, хоча вважав за краще б не отримувати такі новини в свій день народження. 2 квітня йому виповнилося 62 роки.

Що кажуть російські розробники вакцини

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Розробник "Супутника V" - російський дослідницький центр імені Гамалеї - відповів президенту Аргентини, що вакцина гарантує легкий перебіг захворювання.

"Нам сумно це чути. "Супутник V" на 91,6% ефективний проти інфекцій та на 100% ефективний проти важких випадків. Якщо інфекція дійсно підтверджена, вакцинація забезпечує швидке одужання без серйозних симптомів. Бажаємо якнайшвидшого одужання!" - цитує відповідь центру російський "Інтерфакс".

"Вакцинація не виключає зараження, як ми і говорили, 8% щеплених перебувають у зоні ризику, але вона виключає важкі наслідки", - пояснив РИА "Новости" директор центру Олександр Гінзбург.

"Ті симптоми, про які повідомляється - це грипоподібний синдром, це не виключено. Будемо сподіватися, що на [температурі] 37,3 все зупиниться й ніяких більш серйозних симптомів не буде", - додав він.

Україна офіційно відмовилася реєструвати "вироблену державою-агресором" російську вакцину "Супутник V".