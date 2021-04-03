Астероїд, який знищив динозаврів, породив дощові ліси Амазонки
Падіння астероїда, яке пов'язують з вимиранням динозаврів, одночасно породило на планеті тропічні ліси, йдеться у дослідженні.
Вчені вивчали скам'янілий квітковий пил та листя з Колумбії, щоб з'ясувати, як же вплинула катастрофа на ліси у Південній Америці.
Вони дійшли висновку, що після того, як 66 млн років тому космічна брила завширшки 12 км упала на Землю, тип рослинності у цій частині світу різко змінився.
Результати свого дослідження вчені опублікували у журналі Science.
"Ми вивчили понад 50 тис. викопних зразків пилку та більше 6 тис. викопних листків з періоду до та після удару астероїда", - розповідає співавторка роботи доктор Моніка Карвальйо зі Смітсонівського інституту тропічних досліджень у Панамі.
Вчені встановили, що хвойні та папороті були широко поширеними до того, як величезний астероїд впав у місцевості, які ми зараз називаємо півострів Юкатан у Мексиці.
Але після цієї руйнівної події, різноманіття рослин дуже знизилося - приблизно на 45%. Багато видів зникло, особливо серед насінних.
Поки шість мільйонів років ліси відновлювались, домінувати у них почали вже покритонасінні рослини (або ж квітучі рослини, Angiospermae).
Як наслідок, змінилася і структура тропічних лісів.
У Крейдовому періоді, коли динозаври все ще ходили по планеті, дерева у лісах росли на більшій відстані одне від одного. Їхні верхівки не перекривали все сонячне проміння, яке доходило до лісової підстилки внизу.
Але після падіння астероїда ліси стали густішими й вже значно менше сонця досягало землі.
Але як саме катаклізм перетворив розріджені тропічні хвойні ліси часів динозаврів на сучасні дощові ліси з височезними деревами, усіяними різнокольоровими квітами та орхідеями?
Вчені висунули три різних пояснення.
Перше - динозаври не давали лісам бути надто щільними, поїдаючи та витоптуючи рослини на нижніх ярусах лісу.
Другий можливий фактор - попіл, що вкрив грунт після вибуху астероїда у тропіках, збагатив його й зробив сприятливим для квіткових рослин, які здатні швидко рости.
Нарешті третє пояснення - переважне зникнення хвойних видів просто дало можливість квітковим рослинам перемогти у конкуренції.
Всі ці фактори, за словами вчених, не виключають одна одну й могли всі разом створити ті тропічні ліси, які ми бачимо сьогодні.
"Урок полягає у тому, що під час швидких і потужних змін… тропічні екосистеми не просто відновлюються. Вони змінюються й цей процес триває дуже довго", - каже доктор Карвальйо.