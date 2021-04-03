Астероїд, який знищив динозаврів, породив дощові ліси Амазонки

10 хвилин(и) тому

Автор фото, SPL Підпис до фото, Падіння астероїда 66 млн років тому не лише призвело у підсумку до вимирання динозаврів, а й змінило ліси на Землі

Падіння астероїда, яке пов'язують з вимиранням динозаврів, одночасно породило на планеті тропічні ліси, йдеться у дослідженні.

Вчені вивчали скам'янілий квітковий пил та листя з Колумбії, щоб з'ясувати, як же вплинула катастрофа на ліси у Південній Америці.

Вони дійшли висновку, що після того, як 66 млн років тому космічна брила завширшки 12 км упала на Землю, тип рослинності у цій частині світу різко змінився.

Результати свого дослідження вчені опублікували у журналі Science.

"Ми вивчили понад 50 тис. викопних зразків пилку та більше 6 тис. викопних листків з періоду до та після удару астероїда", - розповідає співавторка роботи доктор Моніка Карвальйо зі Смітсонівського інституту тропічних досліджень у Панамі.

Вчені встановили, що хвойні та папороті були широко поширеними до того, як величезний астероїд впав у місцевості, які ми зараз називаємо півострів Юкатан у Мексиці.

Але після цієї руйнівної події, різноманіття рослин дуже знизилося - приблизно на 45%. Багато видів зникло, особливо серед насінних.

Автор фото, COPYRIGHTJARNOVERDONK Підпис до фото, Сучасні густі тропічні ліси зовсім не схожі на розріджені зарості часів динозаврів

Поки шість мільйонів років ліси відновлювались, домінувати у них почали вже покритонасінні рослини (або ж квітучі рослини, Angiospermae).

Як наслідок, змінилася і структура тропічних лісів.

У Крейдовому періоді, коли динозаври все ще ходили по планеті, дерева у лісах росли на більшій відстані одне від одного. Їхні верхівки не перекривали все сонячне проміння, яке доходило до лісової підстилки внизу.

Але після падіння астероїда ліси стали густішими й вже значно менше сонця досягало землі.

Але як саме катаклізм перетворив розріджені тропічні хвойні ліси часів динозаврів на сучасні дощові ліси з височезними деревами, усіяними різнокольоровими квітами та орхідеями?

Вчені висунули три різних пояснення.

Перше - динозаври не давали лісам бути надто щільними, поїдаючи та витоптуючи рослини на нижніх ярусах лісу.

Другий можливий фактор - попіл, що вкрив грунт після вибуху астероїда у тропіках, збагатив його й зробив сприятливим для квіткових рослин, які здатні швидко рости.

Нарешті третє пояснення - переважне зникнення хвойних видів просто дало можливість квітковим рослинам перемогти у конкуренції.

Всі ці фактори, за словами вчених, не виключають одна одну й могли всі разом створити ті тропічні ліси, які ми бачимо сьогодні.

"Урок полягає у тому, що під час швидких і потужних змін… тропічні екосистеми не просто відновлюються. Вони змінюються й цей процес триває дуже довго", - каже доктор Карвальйо.