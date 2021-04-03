Чиї "Іскандери" обстрілювали Карабах. Росія все заперечує

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Пуск ракети з комплексу "Іскандер" (фото з навчань)

Азербайджан заявляє, що виявив у Карабаху уламки російських ракет "Іскандер".

У Москві наполягають, що у недавній війні цю зброю не використовували.

Дві ракети у Шуші

Азербайджанське агентство з розмінування територій (ANAMA) у п'ятницю продемонструвало в Баку уламки двох ракет. Там стверджують, що це фрагменти ракет "Іскандер", виявлені в місті Шуша 15 березня під час розмінування.

Автор фото, REPORT

Місто Шуша (вірмени називають його Шуші) - найважливіший стратегічний пункт, після здачі якого Єреван погодився на запропонований Москвою план припинення вогню і передачі Азербайджану ряду територій Нагірного Карабаху та раніше окупованих Вірменією районів.

Представник ANAMA показав фотографії частин ракет. За його словами, зараз фахівці уточнюють їхню модифікацію.

"Уламки перебували на відстані 780 метрів один від одного. Недавнє розслідування показало, що в напрямку міста Шуша була випущена ракета "Іскандер-М", - заявив начальник оперативного штабу ANAMA Ідріс Ісмайлов.

За його словами, у ході перевірки розпізнавального номера ракети (9М723) встановили, що її уламки належать ракетному комплексу "Іскандер".

Автор фото, azertag.az Підпис до фото, Азербайджанські джерела стверджують, що маркування на ракетах - не для експортного варіанту "Іскандерів". Тобто, це озброєння, яке могла використовувати російська армія (фото азрбайджанської державної агенції Azertag)

Начальник головного штабу збройних сил Вірменії Артак Давтян відмовився коментувати ці повідомлення: "Не можу нічого сказати, оскільки інформація не підлягає розголошенню".

А представник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяви Баку заяви, знову заявив, що ракетні комплекси "Іскандер" в карабаському конфлікті не застосовувалися.

"Наскільки я розумію, це нова інформація", - сказав він журналістам.

Азербайджанські медіа також звертають увагу, що, судячи з маркування, мова йде про уламки від ракет, які не готували на експорт - тобто вони призначалися для використання російськими військовими.

Водночас Ідріс Ісмайлов розповів, що точні моделі ракет ще уточнюють.

Автор фото, azertag.az

Пєсков же у відповідь нагадав журналістам про ситуацію з "Іскандерами": "Ви пам'ятаєте історію з "Іскандерами", що вони не застосовувалися під час конфлікту, і це було підтверджено".

Йдеться про скандал, який загострив політичну кризу Вірменії і привів до оголошення дострокових виборів.

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив тоді, що у ході бойових дій в Нагірному Карабасі "ракети "Іскандера" не вибухнули або вибухнули лише у 10%". Так він відреагував на слова колишнього президента країни Сержа Саргсяна про те, що вірменські військові могли б застосувати "Іскандер" на самому початку бойових дій.

Адміністрація Пашиняна згодом назвала його твердження помилковим, пояснивши його тим, що прем'єра неправильно проінформували.

Зараз Дмитра Пєскова також запитали, чи є у Кремля розуміння, звідки могла з'явитися ракета від "Іскандера", уламки якої зараз виявили.

"Ні, ми не володіємо інформацією", - відповів речник Кремля.

Міноборони Росії ще в лютому заявляло, що жоден з ракетних комплексів "Іскандер" під час конфлікту в Нагірному Карабасі не використовувався.

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, "Іскандер-М"

"За наявними у нас об'єктивними і достовірними даними, підтвердженими в тому числі системою об'єктивного контролю, жоден з ракетних комплексів даного типу в ході конфлікту в Нагірному Карабасі не застосовувався", - йшлося в заяві російського міністерства.

Весь боєзапас ракет перебуває на складах збройних сил Вірменії, заявляли в лютому російські військові. Повідомлялося, що Вірменія отримала від Росії експортний варіант російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Український оглядач Роман Бочкала, який не так давно бував у Нагірному Карабасі, написав, що виявлені ракети можуть спричинити "гучний скандал", адже пуск ракет по Шуші "схожий на роботу Росії".

Кореспондент BBC News Григор Атанесян:

"Нові дані, представлені Азербайджанським агентством з розмінування територій, суперечать заявам Міноборони Росії, яке спростувало сам факт використання "Іскандерів" Вірменією...

Але повідомлення з Баку - не перше і не єдине свідчення використання цих комплексів Вірменією.

Непрямі сліди їхнього застосування з'явилися в останні дні війни.

9 листопада, за кілька годин до укладання лідерами Азербайджану, Вірменії та Росії угоди про припинення вогню, в соцмережах з'явилося відео, яке показує вірменських солдатів на тлі пускової установки, з якої з різницею в 41 секунду вилітають дві ракети.

Місцеві журналісти підкреслюють, що "Іскандер-Е" (Експортний варіант "Іскандерів". - Ред.) є єдиною системою в арсеналі Вірменії, здатною випускати ракети з такою частотою.

Крім того, ще у листопаді джерело BBC News в уряді Вірменії розповідало про використання "Іскандерів" у останні дні війни. Про застосування цих оперативно-тактичних ракет говорив і генерал-полковник вірменської армії Мовсес Акопян, не надаючи доказів.

Ця тема залишалася в зоні інтересів військових експертів до кінця лютого - допоки Нікол Пашинян не заявив, що використані під час війни ракети російських комплексів "Іскандер" "вибухали або вибухали на 10%".

Ці слова викликали гнів у Москві. Незабаром у Міністерстві оборони Росії заявили, що "Іскандери" в Карабаху не застосовувалися, а Пашиняна ввели в оману".