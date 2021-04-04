Бріджертони: Реге-Жан Пейдж іде з серіалу, фанати у розпачі

1 година тому

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Він - одна з головних зірок найпопулярнішого шоу на Netflix.

Тож новина про те, що Реге-Жан Пейдж не повернеться у другому сезоні хітової телевізійної драми "Бріджертони", шокувала шанувальників.

"Я цього НЕ потерплю", - написала співачка Діонн Ворвік, приєднавшись до реакції в соціальних мережах.

За перший місяць "Бріджертонів" подивилися 82 млн передплатників Netflix, що робить його найпопулярнішим оригінальним серіалом цієї стримінгової платформи.

Британо-зімбабвійський актор Пейдж зіграв головну роль Саймона, герцога Гастінгса - пристойного, але непокірного молодого холостяка в альтернативній розповіді про дебютантські бали в Лондоні епохи Регентства.

"Абсолютне задоволення"

Повідомлення про, що актор іде з серіалу, з'явилося на сторінці телешоу в Instagram у п'ятницю від імені колумністки Леді Вістлдаун.

"Ми сумуватимемо за Саймоном на екрані, але він завжди буде частиною сім'ї Бріджертонів", - йдеться у повідомленні.

"Це було абсолютне задоволення і привілей", - сказав Пейдж.

"Приєднання до цієї сім'ї - зв'язки на екрані та поза екраном, з нашим акторським складом, нашою командою, усіма неймовірними фанатами, я не міг такого навіть уявити", - додав він.

Серед тих, кого дуже засмутили такі новини, була й зірка реаліті-телебачення Кім Кардаш'ян, яка просто написала: "Чекайте!!! ЩО?"

Однак такий розвиток подій не стане несподіванкою для шанувальників романів Джулії Квін, на яких базується серіал. Історія герцога Гастінгса відходить у наступній книзі на другий план, а основна увага приділяється старшому синові сім'ї Бріджертонів.

Пейдж розповів журналу Variety, що він завжди очікував, що гратиме лише в одному сезоні - і насправді це було частиною привабливості ролі, коли він обговорював її з продюсеркою Шондою Раймс.

"Я мав прийти, мав зробити свій внесок, а потім сім'я Бріджертонів ітиме далі", - сказав він.

Автор фото, NETFLIX Підпис до фото, З партнеркою по серіалу Анджоєю Андо, яка зіграла леді Данбері

Тепер його шанувальники хочуть знати, що актор робитиме далі.

Він отримав роль у майбутньому трилері "Сіра людина" - разом із Райаном Гослінгом та Крісом Евансом - а також в екранізації рольової гри Dungeons&Dragons.

Дехто навіть сподівається, що він може головну мрію усіх британських акторів - зіграти Джеймса Бонда.

Пейдж раніше заявляв, що йому дуже лестить, що люди хотіли б бачити його у ролі відомого шпигуна.

Але водночас він заявив, що такі чутки наразі не мають жодного підґрунтя.